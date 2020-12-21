Türk Ajansı-Kıbrıs (TAK) 47’nci kuruluş yıldönümünü kutluyor.

Bu çerçevede TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, Atatürk Anıtı’na, Dr. Fazıl Küçük’ün Anıt Mezarı'na ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın kabrine çelenk koydu.

Daha sonra ise pasta kesimi yapılarak TAK’ın kuruluş yıldönümü kutlandı. TAK binasında yapılan kutlamaya, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve TAK Yönetim Kurulu üyelerinden BRTK Müdürü Meryem Özkurt ile KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan da katıldı.

ERTUĞRULOĞLU

Etkinlikte konuşan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, TAK’ın önemine vurgu yaptı.

TAK’ın sadece pandemi döneminde değil, yıllardır özveri ile çalıştığını belirten Ertuğruloğlu, “Çok zor koşullarda görev yaptığınızı geçmiş yıllardan da biliyorum. Bazı gelişmeler var, sizlere çok daha sağlıklı, çok daha mutlu olacağınız çalışma koşulları getirecektir” dedi.

Kurum’un İngilizce yayına başlayacak olmasının da çok önemli olduğunu söyleyen Ertuğruloğlu, TAK’ın sıradan bir haber ajansı olmadığını, ulusal davanın dış dünyaya duyurulması ve savunulması görevlerini üstlenmiş bir ajans olduğunu kaydetti.

Ülkede birçok özel haber ajansı bulunduğunu, her türlü yayıncılığın yapıldığını ifade eden Ertuğruloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Burası devletin ajansıdır. Devletin varlığını gündemde tutması, devletin çıkarlarına göre görev yapması esas olmalıdır. Aynen BRTK gibi. Yoksa ülkede çok seslilik tabii ki olacaktır. Ama devletin kanalı ve devletin ajansı olmak başka bir özelliği gündeme getirir. Bu hassasiyetle görev yapmakta olduğunuzu zaten biliyorum ve sizlere teşekkür ediyorum.

Daha nice nice 47 yıllar diliyorum. Geçirmiş olduğunuz 47 yıldan çok daha başarılı 47 yıllar arzu ediyorum.”

GÜRDALLI

Etkinlikte konuşan TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ise, hem ülke hem de Kurum açısından zor bir yıl geçtiğini vurgulayarak, sergiledikleri fedakâr çalışmalardan dolayı ajans çalışanlarına teşekkür etti.

Çalışanların pandemi sürecinde ajansı açık tutarak çalışmalarını sürdürmesinin önemine değinen Gürdallı, “Zor günler henüz geçmedi. Önümüzdeki günlerde de bir yandan ajans faaliyetlerini aksatmadan, bir yandan da çalışanlarımızın sağlığını koruyarak faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Gürdallı, kısa bir süre önce yeni çalışanların katılmasıyla Kurum’un kadrosunun güçlendiğini kaydederek, önümüzdeki haftalarda yeni internet sitesinin de devreye gireceğini belirtti.

Gürdallı, “Yeni internet sitemizin devreye girmesi ile birlikte, TAK’ın uzun bir aradan sonra yeniden İngilizce haber servislerine de başlayacağını belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

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21/12/2020 16:25