TAK bütçesi Meclis’ten geçti

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 163 milyon 705 bin TL’lik 2025 bütçesi, Cumhuriyet Meclisi’nde oy çokluğuyla onaylandı.

Dışişleri Bakanlığı bütçesinin ardından ele alınan TAK bütçesinin görüşülmesi sırasında ilk olarak Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporunu okudu.

Bütçe üzerine söz alan CTP Milletvekili Sami Özuslu, 2023 Ekim ayında ivediliğine onay verilen Askeri Suçlar ve Ceza Yasa Önerisi’nin neden geçirilmediğini sordu.

Toplumun her bireyinin uyanması gereken bir durum olan bir gazetecinin hapis cezasıyla yargılanmak üzere olduğunu dile getiren Özuslu, bu yasaya neden ivedilik verilmediği sordu ve neden yasa tasarısının geçmediğini açıklanması gerektiğini söyledi.

Yürürlükteki yasanın çağdışı olduğunu ve düşüncenin yargılanmaması için hazırlanan değişiklik önerisinin geçirilmesi gerektiğine vurgu yapan Özuslu, Ali Kişmir davasının devam ettiğini anımsatarak önerinin görüşülmesine bugün olumlu görüş verilerek yasanın değişmesinin sağlanması gerektiğini kaydetti.

Özuslu, oy birliğiyle basın ve düşünce özgürlüğüne sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, bu akşam bu yasaya olumlu yanıt verilmesi için bekleyeceğini belirtti.

“Tarihe kara leke olarak mı geçmek istersiniz?” ifadelerini kullanan Özuslu, CTP grubunun sunduğu bu yasa önerisinde rahatsızlık verilen bir durum olup olmadığını sordu.

Düşünce ve ifade özgürlüğü ajandasında ülkenin daha yukarıya çıkarılması gerektiğini söyleyen Özuslu, bir gün bu ifade özgürlüğünün herkesin önüne çıkacağını kaydetti.

Siyasetin darbe ve müdahalelerden arınması gerektiğini dile getiren Özuslu, UBP-DP-YDP hükümetinden bu adımı atmasını istedi.

Sami Özuslu, bu yasa önerisinin önünün neden açılmadığının açıklanması talebini yineleyerek, 13 aydır bu önerinin görüşülmemesini eleştirdi.

Ali Kişmir’in perşembe günü duruşması olduğuna dikkat çeken Özuslu, bu konuda Meclis Başkanı’na çağrı yaparak yasa önerisinin Genel Kurul’a taşımasını istedi.

Özuslu, TAK bütçesinde iyi bir artış yapıldığını belirterek, TAK binasının yetersiz olduğunu, personel sayısında emeklilerin yerine takviye alındığını gördüğünü ve TAK’ın iyi bir noktada olduğunu kaydetti.

Gerginliğin önlenmesi açısından barış gazeteciliği dilinin ve terminolojisinin, önemine vurgu yapan Özuslu, barışın mesajını verecek ve herkese eşit insan muamelesi yapacak bir basının görülmesini temenni etti.

Özuslu, “Ali Kişmir yalnız değildir. Siz yalnızsınız ki basın özgürlüğüne destek vermiyorsunuz.” ifadelerini kullanarak sözlerini tamamladı.

Madde madde görüşülmesinin ardından TAK Bütçesi Yasa Tasarısı 26 kabul, 9 ret oyuyla kabul edildi .

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) bütçesinin onaylanmasının ardından 5 milyar 430 milyon 161 bin TL’lik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin görüşülmesine geçildi.