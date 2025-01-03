TAK ile ARUCAD arasında İş Birliği Protokolü imzalandı

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ile Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) arasında İş Birliği Protokolü imzalandı.

Protokole, TAK Müdürü Dr. Fehmi Gürdallı ile ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi imza koydu.

ARUCAD Kampüsü’nde yer alan imza töreninde konuşan TAK Müdürü Dr. Fehmi Gürdallı, sektör – üniversite iş birliğinin iyi bir örneğinin hayata geçirileceğini söyledi.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi ise, protokollerin uygulanmasının önemine işaret ederek, karşılıklı olarak imkanlardan faydalanılmasını diledi.

-Gürdallı

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı konuşmasında, üniversitelerin özellikle iletişim bölümlerinin sektörden kopuk olmaması gerektiğini kaydetti. Gürdallı, “Sektör ile üniversite iş birliğinin iyi bir örneğini hayata geçireceğiz. İş birliğimizin uzun ömürlü olmasını dilerim. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

-Vehbi

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi ise, ARUCAD’in teorik saatlere ilave olarak uygulama saatlerini ciddi anlamda ön plana çıkaran bir üniversite olduğunu belirterek, “Dolayısıyla bizim için sektörlerle, paydaşlarla iş birliği çok önemli.” dedi.

İmzalanan protokollerin uygulanmasının önemli olduğunu kaydeden Vehbi, öğrencilerin iş birliğinden faydalanmasını, TAK’ın bilgi birikimi, tecrübeleri ve imkanlarından faydalanmasını; TAK’ın da üniversitenin imkanlarından faydalanmasını diledi.

-Protokol

İş Birliği Protokolü, ikili ilişkileri geliştirmek; bilimsel, eğitsel ve toplumsal alanlarda bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmak ve bu bağlamda ortak çalışmalar üretmek; karşılıklı mutabakatla medyada ortak prodüksiyonlara imza atmayı; iş birliği olanaklarını artırmayı ve TAK personeli ile ARUCAD öğrencileri ve personeli arasında mesleki, idari ve eğitsel alanlarda iş birliğini teşvik etmeyi amaçlıyor.