TAK Müdürü Fehmi Gürdallı: Bir genç yakılarak öldürüldü, bu utanç temizlenemez

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Fehmi Gürdallı, dün yaşanan kundakalama olayında bir gencin hayatını kaybetmesini ve bir gencin ağır yaralanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Gürdallı, olayda yaralanan öğrencinin kısa bir süre önce TAK'ta staj yapan, başarılı ve sevilen bir Gana'lı öğrenci olduğunu belirtti. Gürdallı, öğrenciyle daha önce ev sahibiyle sorunlar yaşadığı konusunda bir konuşma gerçekleştirdiğini ve öğrencinin, ev sahibi tarafından elektriğin kesilmesi nedeniyle arkadaşlarında kaldığını ifade ettiğini hatırlattı.

Dün yaşanan olayda, ev sahibinin azmettirmesiyle bu cinayetin işlendiği ortaya çıktı. Olayda bir öğrenci yakılarak feci şekilde hayatını kaybederken, Jonathan isimli bir diğer öğrenci de ciddi şekilde yaralandı. Gürdallı, bu vahim olayın ülkede büyük bir utanç yarattığını ve bu utancın asla temizlenemeyeceğini vurguladı. Solingen katliamına yapılan benzetmenin yerinde olduğunu belirten Gürdallı, bu tür acı olayların tekrar yaşanmaması adına polise, yargıya, hükümete ve sivil topluma büyük sorumluluklar düştüğünü ifade etti. TAK Müdürü, Jonathan'a sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu belirterek, olayın toplumda derin bir iz bıraktığını ve benzer trajedilerin yaşanmaması için kararlı adımlar atılması gerektiğini vurguladı.



