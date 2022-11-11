TAK Müdürü Gürdallı, Ajansın kurucusu Terzioğlu’nun ölümünün 34. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Fehmi Gürdallı, Ajansın kurucusu Said Arif Terzioğlu, ölümünün 34. Yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Gürdallı, Said Arif Terzioğlu’nun Ajansı 21 Aralık 1973’te çok zor koşullarda kurduğunu söyledi. Gürdallı, Terzioğlu’nun maddi imkânsızlıklar içinde bir devlet ajansı kurmak ve yönetmekle büyük bir iş başardığını ifade etti.

Gelecek yıl TAK’ın 50. Kuruluş yıldönümünü kutlayacağını hatırlatan Gürdallı, Terzioğlu tarafından kurulan ajansı, geldiği noktadan daha ileriye taşıma hedefiyle hareket ettiklerini sözlerine ekledi.

Gürdallı, Said Arif Terzioğlu’nun Türk basınına ve TAK’a yaptığı hizmetlerin unutulmayacağını vurguladı.

-Said Arif Terzioğlu kimdir?

Mart 1922’de yedi kardeşin en büyüğü olarak Emirgan, İstanbul’da dünyaya gelen Said Arif Terzioğlu, gazetecilik hayatına ilkokul yıllarında Çocuk sesi ve Afacan Dergisi’ne yazdığı yazılarla adım attı. Gençlik yıllarında ise Türkiye Ticaret Postası ve Tanin Gazeteleri’nde çalıştı.

İstanbul’da “Yeni Gün” Gazetesi’nin kurucusu ve yayıncısı olan Terzioğlu, sırasıyla Cumhuriyet Gazetesi Parlemento Muhabirliği, Savaş Muhabirliği, Yazı İşleri Müdürlüğü ve Genel Yayın Yönetmenliği yaptı.

Kıbrıs’la ilişkisi 1958 olaylarını takip için Cumhuriyet Gazetesi Savaş Muhabiri olarak Kıbrıs’a gelişi ile başladı. 27 Aralık 1963 olaylarında ise İsrail’de Savaş Muhabiri olarak görev yaptığı sırada 63 olaylarını takipi için takrar Kıbrıs’a geldi. 1973 yılında ise Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın özel görevlendirmesi sonucu Kıbrıs’ın büyük ihtiyacı olan, Kıbrıs Türkü’nün dünyayla iletişimini sağlayacak Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) haber ajansını kurdu.

6 yıl Ajansın Genel Müdürlüğü’nü yapan Terzioğlu, vefat ettiği 11 Kasım 1988 yılına kadar Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Özel Basın Danışmanı olarak KKTC Cumhurbaşkanlığında çalıştı.

Kişisel kütüphanesinde “Atatürk Kitapları” koleksiyonu bulunan Terzioğlu, ayrıca “Atatürk İlkeleri, “Yazılmayan Yönleriyle Atatürk”, “Atatürk Atatürk’tür” ve “İnsancıl Atatürk” adlı kitapları kaleme aldı.

Röpörtaj, Seri Röpörtaj, Haber Fotoğraf, Araştırma ve İnceleme dallarında “Altın Kalem”, “Gümüş Kalem” ödüllerini alan, İki kez yılın gazetecisi seçilen Terzioğlu, basın şeref kartı sahibiydi.

Türkiye’deki çeşitli üniversitelerde, Basın Yayın Fakültelerinde, Gazetecilik üzerine öğretim üyeliği yapan Terzioğlu, TC Türkiye Parlemento Muhabirleri Derneği kurucusu ve başkanlığının yanında 1974’den sonra geldiği Kıbrıs’ta Kıbrıs Kızılay Derneği ve Kıbrıs Türk Donanma Vakfı Kurucusu ve başkanlığını da yaptı.

Terzioğlu, 1974 Mutlu Barış Harekatı’ndaki üstün başarılarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti Kurmay Başkanlığı tarafından “Gazi” ünvanı ile ödüllendirildi.

Said Arif Terzioğlu 11 Kasım 1988’de vefat etti. Bir çocuk babası olan Terzioğlu’nun mezarı Emirgan’daki aile mezarlığında bulunmaktadır.

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11/11/2022 16:10