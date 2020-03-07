TAK Müdürü Gürdallı’dan Rum Polisine Kınama

Gürdallı, Rum polisinin bugün Lokmacı sınır kapısında gazetecilere ve eyleme katılanlara yönelik sert tutumunu ve biber gazı sıkmasını kınadı.

ads
07/03/2020
HK

ads
ads
TAK Müdürü Gürdallı’dan Rum Polisine Kınama
ads

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Müdürü Fehmi Gürdallı, Rum polisinin bugün Lokmacı sınır kapısında gazetecilere ve eyleme katılanlara yönelik sert tutumunu ve biber gazı sıkmasını kınadı.

Gürdallı, gazetecilerin ve eyleme katılanların kısa mesafeden yüzüne biber gazı sıkılmasının hiçbir haklı gerekçesi olamayacağına dikkat çekti.

Gürdallı, “Ellerinde fotoğraf makineleri, boyunlarında basın kartları asılı olan, aralarında TAK fotomuhabiri Erol Uysal’ın da bulunduğu, gazeteci oldukları çok açık belli olan kişilerin hedef alınması kabul edilemez. Bu basın özgürlüğüne de müdahaledir. Her ortamda gazetecilerin görevlerini rahat şekilde yapmalarına olanak tanınmalıdır” dedi.

07/03/2020 20:59
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: tak# Gürdallı, Rum polisi, Türk Ajansı Kıbrıs Müdürü Fehmi Gürdallı,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.