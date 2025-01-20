TAK Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Akkurt’tan Perihan Aziz için taziye mesajı
Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı ve Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Akkurt, Ajans’ın eski müdürlerinden Perihan Aziz için taziye mesajı yayınladı.
YAYIN TARİHİ:
20/01/2025
Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı ve Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Akkurt, Ajans’ın eski müdürlerinden Perihan Aziz için taziye mesajı yayınladı.
Akkurt mesajında, TAK’a her kademede 37 yıl boyunca hizmet veren, Ajans’ın müdürlüğünü yapan Perihan Aziz’in vefat haberinden derin üzüntü duyduğunu kaydetti.
Akkurt mesajında, “Basınımızın duayen isimlerinden Perihan Aziz’e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve basın camiasına başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.
YAYIN TARİHİ: