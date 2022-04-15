Takdir edilmemek ilişkileri bitirebiliyor!

Takdir etmek ya da takdir görmek ilişkilerde hafife alınabiliyor. Güzel şeyler yaptığınızda, eşinizin bunu fark etmemesi ya da hor görmesi zamanla, bu kızgınlık duygularına yol açabilir. Partneriniz tarafından takdir edilmemek konusunda ne yapacağınıza karar vermeden önce, takdir edilmemenin ne anlama geldiğini tam olarak anlamanız faydalı olacaktır.

Bir ilişkide değerli hissetmek önemlidir, bu nedenle takdir edilmediğinizi hissetmek doğru değildir.

Takdir edilmeme hissi sadece acıya yol açar ve diğer acı türlerinden daha yoğundur çünkü bir yabancıdan veya tanıdıktan değil, önemli olandan gelir.

Sonunda, bir ilişkide takdir edilmediğinizi hissetmek önemli bir acıya yol açar ve eşinizden veya diğer önemli kişilerden uzaklaşmaya başlayabilirsiniz.

Eşiniz veya partneriniz çabalarınızın farkında olmadığında, takdir edilmediğinizi hissetmekte haklısınız, ancak bu duyguyla başa çıkmanın yollarını bulmak yardımcı olur, böylece acıdan devam edebilirsiniz.

Takdir edilmediğinizi düşünüyorsanız, bir ilişkide takdir edilmediğinizi hissetmenin bazı işaretlerini anlamanız yardımcı olabilir.

Partneriniz ne yaparsanız yapın teşekkür etmez. Bu, partnerinizin yaptığınız iyi muameleye o kadar alıştığı anlamına gelir ki, yaptığınız her şeyi kabul etmek için artık zaman ayırmaz. Eşiniz veya diğer önemli kişiler, yalnızca davranışlarınızı bekler ve bunu hafife alır.

Eşiniz, önemli kararlar hakkında sizden asla tavsiye istemez, bu da sizin katkılarınızı veya yaşamlarındaki rolünüzü takdir etmediğini gösterir.

Partneriniz size danışmadan planlar veya taahhütler yaptığında, bu genellikle takdir edilmediğinizin bir işaretidir çünkü partnerinizin yapılan planlar ne olursa olsun sizin için sorun olmayacağını varsaydığını ve programınızı veya isteklerinizi dikkate almadığını gösterir.

Ev işlerinde üzerinize düşen adil paydan fazlasını yaptığınızı veya ev veya ilişki içindeki sorumlulukların çoğunu üstlendiğinizi hissedebilirsiniz.

Eşinizin doğum günleri, tatiller veya yıldönümleri gibi özel günleri, bu durumlar sizin için önemli olmasına rağmen kabul etmemesi sizi üzüyor.

Partneriniz sizi mutlu etmek veya sevildiğini hissettirmek için küçük romantik jestler bile yapamaz.

Partnerinizin gününüzün nasıl geçtiğini nadiren sorduğunu veya gününüzü duymakla ilgilenmediğini fark ettiniz.

Partnerinizin sizin duygularınızı dikkate almadığı çok açık. Örneğin, sizi üzdüğünü bildikleri bir şeyi isteyerek yapabilir veya genel olarak size karşı soğuk veya kaba davranabilir.

Partneriniz, zamanını nasıl geçirdiği konusunda size danışmaz.

Bir ilişkide takdir edilmediğinizi hissettiğinizde, partnerinizin sizi fark etmediğini hissedebilirsiniz. Sağlıklı bir ilişkinin parçası, eşiniz için önemli olduğunuzu hissetmektir.

“Karım beni takdir etmiyor” gibi hissediyorsanız, ilişki için savaşan tek kişinin siz olduğunuzdan ya da siz etrafta olmasan bile seni özleyeceğinden endişelenmeye başlayabilirsiniz.

Takdir eksikliği sağlıklı bir ilişki kurmayan eşinize karşı küskünlüğe yol açabilir.

Peki takdir edilmediğinizi düşünüyorsanız ne yapmalısınız? İşte bazı ipuçları...

Belki bir ilişkide takdir edilmediğinizi hissetmek ikiniz için de bir sorun haline geldi.

Eşiniz için gerçekten takdir ettiğinizi ifade ederseniz , karşılığında daha fazla takdir görmeye başladığınızı görebilirsiniz.

Öncelikle hislerinizin doğruluğunu kontrol edin.

Takdir edilmediğini hissetmek için geçerli bir nedenin olduğu durumlar olsa da, durumu çok derinden okuyor olmanız da mümkündür.

Belki bir adım geri atıp durumu değerlendirirseniz, partnerinizin sizi genellikle takdir ettiğini ve kendinizi olumsuz hissettiğiniz birkaç durum olduğunu fark edeceksiniz. Benzer şekilde, yalnızca olumsuz düşüncelere odaklanıyor olabilirsiniz.

Üzerinizdeki yükü hafifletin.

Karşılığında hiçbir şey almaktan ve vermekten bıkmış gibi hissediyorsanız, ilişki veya aile içindeki günlük işlerin çoğunu üstleniyor olabilirsiniz.

Oturun ve sorumluluklar hakkında dürüst bir konuşma yapın ve işin nasıl adil bir şekilde paylaşılacağına dair beklentiler hakkında konuşun .

Belki de partneriniz ne kadar üstlendiğinizin farkında değildi ve bir konuşma yapmak, kendi başınıza ne kadar çok şey yaptığınıza dikkat çekecek.

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15/04/2022 18:36