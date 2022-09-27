Takım arkadaşları Messi'ye yeni bir lakap taktı

Lionel Messi, bugüne kadar Türkçe'de pire anlamına gelen "La Pulga" lakabına sahipti. Arjantinli'nin milli takım arkadaşları Honduras maçı sonrası süper yıldıza gelincik anlamına gelen "La Comadreja" ismini taktı.

Lionel Messi, kariyerinin en önemli dönüm noktalarından birisine yaklaşıyor.

Arjantinli'nin kupalarla dolu kariyerinde neredeyse tek eksik olarak Dünya Kupası gösteriliyor.

Messi son olarak, Honduras karşısında oynadıkları ve 3-0 kazandıkları maçta 2 golle yıldızlaşmıştı. Süper yıldızın maç sonrası sosyal medya paylaşımında takım arkadaşları ona yeni bir lakap taktılar.

35 yaşındaki Messi, bugüne kadar pire anlamına gelen "La Pulga" takma adına sahipti. Arjantinli'ye boyuna rağmen zıplama becerisinden dolayı bu lakap takılmıştı.

Honduras maçının ardından yaptığı Instagram paylaşımında takım arkadaşlarına teşekkür eden Messi'ye; Rodrigo de Paul ve Alejondro Gomez'den yorumlar geldi.

İki oyuncu da takım arkadaşlarına; gelincik anlamına gelen "La Comadreja" ismiyle yorum attılar.

Messi 20 Kasım'da başlayacak Dünya Kupası'nda nihai hedefine ulaşmaya çalışacak.

Bu habere tepkiniz:



27/09/2022 08:30