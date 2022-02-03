Takım arkadaşları onu koruma zannetti

Saint-Etienne'in yeni transferi Joris Gnagnon, fazla kiloları ile gündemde.

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03/02/2022

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Takım arkadaşları onu koruma zannetti

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint-Etienne forması giyen Joris Gnagnon, fazla kiloları yüzünden manşetlerde.

Geçtiğimiz yaz İspanyol ekibi Sevilla ile yollarını ayıran ve bir süre boşta kaldıktan sonra Fransa'da Saint-Etienne ile anlaşan Gnagnon, yaklaşık 20 kilo fazlasıyla takıma katıldı.

Fransa basınında çıkan haberlere göre bir takım arkadaşı onu kulüp binasında gördü ve kendisini kulübün yeni koruma görevlisi zannetti.

25 yaşındaki savunma oyuncusu kendisine verilen program dahilinde kilo vermeye başlasa da hala maç kondisyonunu kazanamadı ve Saint-Etienne, kış transfer döneminde bir başka savunma oyuncusu, eski Manchester City stoperi Eliaquim Mangala'yı kadrosuna kattı.

Fransa doğumlu Gnagnon, ülkesinin çeşitli alt yaş milli takımlarında forma giymişti.

03/02/2022 11:16
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TAGS: Fransa Ligue 1, Saint-Etienne
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