Takım otobüsüne bombalı saldırı

Brezilya'da oynanan Sport Recife-Fortaleza maçı sonrası konuk takım otobüsüne saldırı düzenledi. Saldırı sonrası 6 futbolcu yaralandı.

ads ads ads ads
23/02/2024

ads
Takım otobüsüne bombalı saldırı

Brezilya Kupası'nda Sport Recife-Fortaleza takımları karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.

Karşılaşma sonrası ise ortalık karıştı. Konuk takım Fortaleza'nın takım otobüsüne bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda hayatını kaybeden olmazken Fortaleza forması giyen Joao Ricardo, Escobar, Titi, Britez, Lucas Sasha ve Dudu'nun yaralandığı açıklandı.

Fortaleza CEO'su Marcelo Paz konuyla ilgili ''Ev yapımı bir bomba ile saldırdılar. Önceden kurulmuş bir bomba vardı. Normal bir insan otobüse bomba atsa tutuklanırdı. Futbola bunu yapan suçlular neden hala yakalanmadı.
Fortaleza takımı oyuncularının tamamı iyileştiğinde sahaya çıkmalı ve bu olay bir örnek olmalı.'' açıklamasını yaptı.

23/02/2024 12:33
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Takım otobüs, bombalı saldırı,
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.