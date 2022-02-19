ads

Takımların F1'de yer alabilmek için ödedikleri ücretler

FIA'nın düzenlediği motor sporlarının en değerlisi Formula 1'de takımlar bir sezonda yarışabilmek için takımlar, düzenleyici federasyon FIA'ya bir "giriş bedeli" ödüyor.

ads ads
19/02/2022

ads
ads
ads
Takımların F1'de yer alabilmek için ödedikleri ücretler

Bu bedel takımların geçen sezonki puanlarına göre değişkenlik gösterirken, sabit bir ücretin üzerine bir önceki sezonda toplanılan puana oranlı olarak bir bedel belirleniyor. Ayrıca, global enflasyon sebebi ile de giriş ücreti her sezon artış gösteriyor. İşte tüm takımların 2022 Formula 1 sezonunda yarışabilmek için FIA'ya ödedikleri miktarlar...

 

 

Takımların F1'de yer alabilmek için ödedikleri ücretler - 2. Foto

 

HAAS: 577.280 dolar. (2021: 589.798 dolar)

 

 

Takımların F1'de yer alabilmek için ödedikleri ücretler - 3. Foto

 

ALFA ROMEO: 652.288 dolra (2021: 623.948 dolar)

 

 

Takımların F1'de yer alabilmek için ödedikleri ücretler - 4. Foto

 

WILLIAMS RACING: 709.988 dolar (2021: 569.308 dolar)

 

 

Takımların F1'de yer alabilmek için ödedikleri ücretler - 5. Foto

 

ASTON MARTIN: 1.021.568 dolar (2021: Racing Point adına 1.901.158 dolar)

 

 

Takımların F1'de yer alabilmek için ödedikleri ücretler - 6. Foto

SCUDERIA ALPHATAURI: 1.396.618 dolar (2021: 1.300.118 dolar)

 

Takımların F1'de yer alabilmek için ödedikleri ücretler - 7. Foto

ALPINE: 1.471.628 dolar (2021: Renault adına 1.805.538 dolar)

 

Takımların F1'de yer alabilmek için ödedikleri ücretler - 8. Foto

 

MCLAREN: 2.164.028 dolar (2021: 1.948.968 dolar)

 

 

Takımların F1'de yer alabilmek için ödedikleri ücretler - 9. Foto

 

SCUDERIA FERRARI: 2.443.873 dolar (2021: 1.464.038 dolar)

 

 

Takımların F1'de yer alabilmek için ödedikleri ücretler - 10. Foto

 

RED BULL RACING: 3.955.613 dolar (2021: 2.748.078 dolar)

 

 

Takımların F1'de yer alabilmek için ödedikleri ücretler - 11. Foto

 

MERCEDES-AMG: 4.826.379 dolar (2021: 4.482.898 dolar)

19/02/2022 19:38
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: formula 1
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.