Takımların F1'de yer alabilmek için ödedikleri ücretler

Bu bedel takımların geçen sezonki puanlarına göre değişkenlik gösterirken, sabit bir ücretin üzerine bir önceki sezonda toplanılan puana oranlı olarak bir bedel belirleniyor. Ayrıca, global enflasyon sebebi ile de giriş ücreti her sezon artış gösteriyor. İşte tüm takımların 2022 Formula 1 sezonunda yarışabilmek için FIA'ya ödedikleri miktarlar...

HAAS: 577.280 dolar. (2021: 589.798 dolar)

ALFA ROMEO: 652.288 dolra (2021: 623.948 dolar)

WILLIAMS RACING: 709.988 dolar (2021: 569.308 dolar)

ASTON MARTIN: 1.021.568 dolar (2021: Racing Point adına 1.901.158 dolar)

SCUDERIA ALPHATAURI: 1.396.618 dolar (2021: 1.300.118 dolar)

ALPINE: 1.471.628 dolar (2021: Renault adına 1.805.538 dolar)

MCLAREN: 2.164.028 dolar (2021: 1.948.968 dolar)

SCUDERIA FERRARI: 2.443.873 dolar (2021: 1.464.038 dolar)

RED BULL RACING: 3.955.613 dolar (2021: 2.748.078 dolar)

MERCEDES-AMG: 4.826.379 dolar (2021: 4.482.898 dolar)

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19/02/2022 19:38