Takımların Süper Lig kariyerleri

1959 yılında başlayan ligde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş tüm sezonlarda yer alan 3 takım olarak dikkati çekiyor.

Bu sezon ligde yer alacak 19 takımın, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig kariyerleri şöyle:

Galatasaray

Kuruluş yılı: 1905

Renkleri: Sarı-kırmızı

Kulüp başkanı: Dursun Özbek

Teknik direktör: Okan Buruk

Stadı: Nef (52 bin 223)

Sezon: 65. sezonu

En iyi derecesi: Şampiyon (22 kez)

En kötü derecesi: 13.

En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Altınordu ve MKE Ankaragücü)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe)

En gollü maçı: 9-2 (Adana Demirspor)

Fenerbahçe

Kuruluş yılı: 1907

Renkleri: Sarı-lacivert

Kulüp başkanı: Ali Koç

Teknik direktör: Jorge Jesus

Stadı: Ülker (47 bin 834)

Sezon: 65. sezonu

En iyi derecesi: Şampiyon (19 kez)

En kötü derecesi: 10.

En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 (Samsunspor ve Kayserispor), 7-0 (Denizlispor-2 kez, Şekerspor, Kayserispor, Hacettepe, Kardemir Karabükspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Aydınspor), 5-0 (Galatasaray)

En gollü maçı: 8-4 (Gaziantepspor)

Beşiktaş

Kuruluş yılı: 1903

Renkleri: Siyah-beyaz

Kulüp başkanı: Ahmet Nur Çebi

Teknik direktör: Valerien İsmael

Stadı: Vodafone Park (42 bin 590)

Sezon: 65. sezonu

En iyi derecesi: Şampiyon (16 kez)

En kötü derecesi: 11. (2 kez)

En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 (Adana Demirspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Bursaspor)

En gollü maçı: 8-2 (Altay), 10-0 (Adana Demirspor), 7-3 (Göztepe)

Not: Beşiktaş Kulübünün, 1959'da başlayan ligden önceki 2 şampiyonluğunun, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararıyla lig şampiyonluğuna eklenmesiyle siyah-beyazlıların şampiyonluk sayısı 16 olarak tescillendi.

MKE Ankaragücü

Kuruluş: 1910

Renkleri: Sarı-lacivert

Kulüp başkan: Faruk Koca

Teknik direktör: Mustafa Dalcı

Stadı: Eryaman (20 bin 560)

Sezon: 53. sezonu

En iyi derecesi: 4. (4 kez)

En kötü derecesi: 5 kez küme düştü.

En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Konyaspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 8-0 (Galatasaray ve Bursaspor)

En gollü maçı: 7-2 (Gençlerbirliği), 6-3 (Kayserispor), 8-1 (Antalyaspor), 2-7 (Sakaryaspor)

Not: 2019-2020 sezonunu 18. ve son sırada tamamlayan MKE Ankaragücü, Türkiye Futbol Federasyonunun küme düşme uygulamasını kaldırmasıyla Süper Lig'de yoluna devam etti.

Trabzonspor

Kuruluş yılı: 1967

Renkleri: Bordo-mavi

Kulüp başkanı: Ahmet Ağaoğlu

Teknik direktör: Abdullah Avcı

Stadı: Medical Park (40 bin 782)

Sezon: 49. sezonu

En iyi derecesi: Şampiyon (7 kez)

En kötü derecesi: 14.

En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Adana Demirspor, Kasımpaşa)

En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Antalyaspor)

En gollü maçı: 6-5 (Kayserispor)

Antalyaspor

Kuruluş yılı: 1966

Renkleri: Kırmızı-beyaz

Kulüp başkanı: Aziz Çetin

Teknik direktör: Nuri Şahin

Stadı: Antalya (32 bin 537)

Sezon: 27. sezonu

En iyi derecesi: 5.

En kötü derecesi: 5 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Trabzonspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 (MKE Ankaragücü)

En gollü maçı: 3-7 (Eskişehirspor)

Kayserispor

Kuruluş yılı: 1966

Renkleri: Sarı-kırmızı

Kulüp başkanı: Berna Gözbaşı

Teknik direktör: Çağdaş Atan

Stadı: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has (32 bin 864)

Sezon: 27. sezonu

En iyi derecesi: 5. (4 kez)

En kötü derecesi: 6 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 7-2 (Manisaspor), 5-0 (Sivasspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 8-1 ve 7-0 (Fenerbahçe)

En gollü maçı: 1-8 (Fenerbahçe), 6-3 (Samsunspor, Denizlispor), 7-2 (Manisaspor), 3-6 (Alanyaspor)

Not: 2019-2020 sezonunu 17. sırada tamamlayan Kayserispor, Türkiye Futbol Federasyonunun küme düşme uygulamasını kaldırmasıyla Süper Lig'de yoluna devam etti.

İstanbulspor

Kuruluş yılı: 1926

Renkleri: Sarı-siyah

Kulüp başkanı: Ecmel Faik Sarıalioğlu

Teknik direktör: Osman Zeki Korkmaz

Stadı: Esenyurt Necmi Kadıoğlu (4 bin 488)

Sezon: 24. sezonu

En iyi derecesi: 4.

En kötü derecesi: 3 kez düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Adanaspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Galatasaray)

En gollü maçı: 6-3 (Vanspor)

Konyaspor

Kuruluş yılı: 1922

Renkleri: Yeşil-beyaz

Kulüp başkanı: Fatih Özgökçen

Teknik direktör: İlhan Palut

Stadı: Konya Büyükşehir Belediye (42 bin)

Sezon: 22. sezonu

En iyi derecesi: 3. (İki kez)

En kötü derecesi: 3 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Adana Demirspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 8-0 (MKE Ankaragücü)

En gollü maçı: 8-0 (Adana Demirspor), 0-8 (MKE Ankaragücü), 5-3 (Akçaabat Sebatspor), 4-4 (Kasımpaşa)

Adana Demirspor

Kuruluş yılı: 1940

Renkleri: Mavi-lacivert

Kulüp başkanı: Murat Sancak

Teknik direktör: Vincenzo Montella

Stadı: Yeni Adana (33 bin)

Sezon: 19. sezonu

En iyi derecesi: 6.

En kötü derecesi: 5 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Sakaryaspor, Göztepe)

En farklı skorlu yenilgisi: 10-0 (Beşiktaş)

En gollü maçı: 2-9 (Galatasaray)

Kasımpaşa

Kuruluş yılı: 1921

Renkleri: Lacivert-beyaz

Kulüp başkanı: Turgay Ciner

Teknik direktör: Sami Uğurlu

Stadı: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan (13 bin 856)

Sezon: 19. sezonu

En iyi derecesi: 6. (2 kez)

En kötü derecesi: 3 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 7-0 (Mersin İdmanyurdu)

En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Trabzonspor)

En gollü maçı: 2-6 (Karşıyaka, Fenerbahçe ve Mersin İdmanyurdu), 6-2 (Sivasspor), 3-5 (Balıkesirspor), 5-3 (Bursaspor), 4-4 (Konyaspor)

Sivasspor

Kuruluş yılı: 1967

Renkleri: Kırmızı-beyaz

Kulüp başkanı: Mecnun Otyakmaz

Teknik direktör: Rıza Çalımbay

Stadı: Yeni 4 Eylül (27 bin 532)

Sezon: 17. sezonu

En iyi derecesi: 2.

En kötü derecesi: 1 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 5-1 (Kardemir Karabükspor, Mersin İdmanyurdu), 4-0 (Kasımpaşa-2 kez, Bucaspor, Bursaspor, MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük, Hatayspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 (Trabzonspor), 5-0 (Kayserispor, Konyaspor)

En gollü maçı: 5-3 (Göztepe), 3-5 (Galatasaray), 2-6 (Kayserispor ve Kasımpaşa), 4-4 (Yeni Malatyaspor)

İstanbul Başakşehir (Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

Kuruluş yılı: 1990/2014

Renkleri: Turuncu-lacivert

Kulüp başkanı: Göksel Gümüşdağ

Teknik direktör: Emre Belözoğlu

Stadı: Başakşehir Fatih Terim (17 bin 156)

Sezon: 15. sezonu

En iyi derecesi: Şampiyon (1 kez)

En kötü derecesi: 1 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 5-0 (Konyaspor, Kocaelispor, Alanyaspor, Kayserispor, Kardemir Karabükspor, Çaykur Rizespor)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Bursaspor)

En gollü maçı: 1-6 (Eskişehirspor ve Trabzonspor), 3-4 (Trabzonspor ve Konyaspor)

Fatih Karagümrük

Kuruluş yılı: 1926

Renkleri: Kırmızı-siyah

Kulüp başkanı: Süleyman Hurma

Teknik direktör: Andrea Pirlo

Stadı: Atatürk Olimpiyat (74 bin 753)

Sezon: 9. sezonu

En iyi derecesi: 8. (3 kez)

En kötü derecesi: 2 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 6-1 (Zonguldakspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Adana Demirspor), 5-1 (Galatasaray), 4-0 (Galatasaray, Beşiktaş, Kocaelispor, Sivasspor)

En gollü maçı: 6-1 (Zonguldakspor), 4-3 (Yeni Malatyaspor), 3-4 (Kasımpaşa)

Giresunspor

Kuruluş yılı: 1967

Renkleri: Yeşil-beyaz

Kulüp başkanı: Hakan Karaahmet

Teknik direktör: Hakan Keleş

Stadı: Çotanak Spor Kompleksi (21 bin 500)

Sezon: 8. sezonu

En iyi derecesi: 6.

En kötü derecesi: 1 kez küme düştü

En farklı skorlu galibiyeti: 4-0 (Beşiktaş)

En farklı skorlu yenilgileri: 6-2 (Eskişehirspor), 5-1 (Göztepe, Altay), 4-0 (Galatasaray)

En gollü maçı: 2-6 (Eskişehirspor)

Alanyaspor

Kuruluş yılı: 1948

Renkleri: Turuncu-yeşil

Kulüp başkanı: Hasan Çavuşoğlu

Teknik direktör: Francesco Farioli

Stadı: Alanya Oba (10 bin 128)

Sezon: 7. sezonu

En iyi derecesi: 5. (2 kez)

En kötü derecesi: 12. (2 kez)

En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Hatayspor-2 kez)

En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Galatasaray)

En gollü maçı: 6-3 (Kayserispor), 6-2 (Yeni Malatyaspor)

Gaziantep FK

Kuruluş yılı: 1988

Renkleri: Beyaz-kırmızı-siyah

Kulüp başkanı: Cevdet Akınal

Teknik direktör: Erol Bulut

Stadı: Kalyon (33 bin 502)

Sezon: 4. sezonu

En iyi derecesi: 8.

En kötü derecesi: 15.

En farklı skorlu galibiyetleri: 5-1 (Sivasspor-2 kez), 4-0 (Kasımpaşa)

En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 (Fenerbahçe)

En gollü maçı: 4-5 (Çaykur Rizespor)

Hatayspor

Kuruluş yılı: 1967

Renkleri: Bordo-beyaz

Kulüp başkanı: Nihat Tazearslan

Teknik direktör: Serkan Özbalta

Stadı: Yeni Hatay (25 bin)

Sezon: 3. sezonu

En iyi derecesi: 6.

En kötü derecesi: 12.

En farklı skorlu galibiyeti: 6-0 (Antalyaspor)

En farklı skorlu yenilgisi: 7-0 (Beşiktaş)

En gollü maçı: 5-2 (Yeni Malatyaspor), 0-7 (Beşiktaş), 3-4 (Kayserispor)

Ümraniyespor

Kuruluş yılı: 1938

Renkleri: Kırmızı-beyaz

Kulüp başkanı: Tarık Aksar

Teknik direktör: Recep Uçar

Stadı: Ümraniye Belediyesi Şehir (3 bin 513)

Sezon: Süper Lig'de ilk kez mücadele edecek

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04/08/2022 16:47