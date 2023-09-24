TAK’ın fotoğraf arşivini düzenlemek için proje başlatıldı

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), fotoğraf arşivini düzenleme çalışmaları kapsamında yaklaşık 10 bin fotoğrafı daha dijital ortama aktarıyor.

TAK Müdürü Dr. Fehmi Gürdallı, başlatılan çalışma sonucunda önceki dönemlerde bazı fotoğrafların Ankara’ya Anadolu Ajansı’na gönderilerek dijital ortama aktarıldığının görüldüğünü, bununla birlikte 1990-1999 yıllarına ait binlerce fotoğrafın ajansın deposunda kutular içinde bulunduğunu belirtti. Gürdallı, 1985-1986 yıllarına ait binlerce negatifin de dijital ortama geçirilmekte olduğunu belirtti.

Söz konusu yıllardaki fotoğrafların büyük bölümünün ajansın o dönemki fotoğrafçısı Gazi Yüksel tarafından çekildiğini ve korunduğunu aktaran Gürdallı, çoğunluğu siyah-beyaz olan fotoğrafların Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden gelen stajyerlerin de desteğiyle taranmakta olduğunu kaydetti.

Depoda bulunan yaklaşık 10 bin fotoğrafın çok kıymetli olduğunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yakın tarihine ışık tutan fotoğraflar bulunduğunu vurgulayan Gürdallı, “bununla birlikte üzülerek söylemem gerekir ki özellikle ilk döneme ait bazı fotoğraflara maalesef henüz ulaşamadık” şeklinde konuştu.

Bir haber ajansı için en önemli unsurlardan birinin fotoğraf arşivi olduğunun altını çizen Gürdallı, hedeflerinin, bir sonraki aşamada dijital ortama aktarılmış olan tüm fotoğrafların çağdaş bir fotoğraf arşivi programına geçirilmesi olacağını belirtti.