TAK’ın Kurucusu Said Arif Terzioğlu, Ölümünün 33’üncü Yıl Dönümünde Anıldı

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) Kurucusu Said Arif Terzioğlu, ölümünün 33’üncü yıl dönümünde anıldı.

Terzioğlu’nun mezarının İstanbul’da olması nedeniyle geleneksel anma etkinliği ailenin Beylerbeyi’ndeki evinde yapıldı.

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, Terzioğlu’nun eşi Seder Terzioğlu ve kızı Hande Terzioğlu’na ziyarette bulundu.

Terzioğlu Ailesi, TAK müdürlerinin 33 yıldır hiç aksatmadan kendilerini ziyaret etmelerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Gürdallı’ya günün anısına plaket takdim etti.

SEDER TERZİOĞLU: “TAK’I YOKTAN VAR ETTİ”

Seder Terzioğlu, TAK’ın kurulması için Said Terzioğlu’nun zor şartlarda çok çaba sarf ettiğini belirterek, “1973’te TAK kurulduğunda biz yeni evlenmiştik. Sürekli uzak kalırdık. TAK’ın kurulmasında para harcamamak için, askeri birlikleri gezerek, telsiz, telefon toplardı. TAK’ı yoktan var etti. 74 harbinde ise neredeyse hiç görüşmedik. Sürekli fotoğraf ve haber peşindeydi” diye konuştu.

Kendisinin de bu süreçte eşine destek olduğunu, ilk zamanlarda TAK binası için perde diktiğini, ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Terzioğlu, “Gazetecilik zor meslek, fedakarlık gerektirir. Eşlerinin de ona göre hareket etmesi gerekir” dedi.

Seder Terzioğlu, eşi Said Terzioğlu’nun çok disiplinli bir iş hayatı olduğuna ve personeliyle ilişkisine dikkat çekerek, öldüğü güne kadar Kıbrıs Türk halkının sessinin duyurulması adına çalışmalar yaptığını, eserler ürettiğini belirtti.

Terzioğlu, Beylerbeyi’ndeki mahallelerinin girişindeki “Terzioğlu” tabelasının sökülmüş olmasından yakındı ve kırgınlığını ifade etti. Gençlerin eski değerleri bilmediğini söyleyen Terzioğlu, “Geçmişimizi unutmamak lazım. Geçmişi bileceksin ki önünde yürüyesin” şeklinde konuştu.

GÜRDALLI: “1973 YILINDA ÇOK BÜYÜK FEDAKARLIKLARLA TAK’IN TEMELLERİNİ ATTILAR”

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı da, TAK’ın kurucusu Said Arif Terzioğlu’nu, 33’üncü ölüm yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle andıklarını ifade etti.

TAK denilince Said Terzioğlu isminin akla gelmemesinin mümkün olmadığını söyleyen Gürdallı, çok büyük fedakarlıklarla 1973 yılında TAK’ın temellerini attıklarını belirterek, “Biz de kurulan bu temel üzerinde onların çabalarını daha da ileriye götürmeye çalışıyoruz” dedi.

SAİD ARİF TERZİOĞLU KİMDİR?

1922’de 7 kardeşin en büyüğü olarak İstanbul’da doğan Said Terzioğlu, gazeteciliğe genç yaşlarda başladı ve Yeni Gün gazetesini çıkardı. Terzioğlu daha sonra meslek hayatına Ankara’da devam etti. Uzun yıllar Cumhuriyet Gazetesi’nde parlamento ve savaş muhabirliği yaptı. Aynı gazetede, yazı işleri müdürü ve genel yayın yönetmeni olarak da görev aldı.

1958 ve 1963 yıllarında Kıbrıs’a savaş muhabiri olarak gelen Terzioğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın görevlendirmesiyle 21 Aralık 1973’te Türk Ajansı Kıbrıs’ı (TAK) kurdu ve 6 yıl boyunca müdür olarak görev yaptı. Terzioğlu, daha sonra, vefat ettiği 11 Kasım 1988’e kadar, Denktaş’ın özel basın danışmanlığını yürüttü.

Türkiye’de Parlamento Muhabirleri Derneği’nin yanı sıra, 1974’ten sonra Kıbrıs Kızılay Derneği ile Kıbrıs Türk Donanma Vakfı’nı da kuran Terzioğlu, meslek hayatında çok sayıda ödülün sahibi olmuştu.

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11/11/2021 15:20