TAK'ın Kurucusu Said Arif Terzioğlu yarın anılacak

Devlet resmi haber ajansı Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) kurucusu Said Arif Terzioğlu, ölümünün 30. yıldönümü dolayısıyla yarın, evine gerçekleştirilecek ziyaretle anılacak.

TAK’ın kurucusu Said Arif Terzioğlu, 11 Kasım 1988’de geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitirmiş ve doğum yeri olan İstanbul’da toprağa verilmişti.

Terzioğlu’nun mezarının İstanbul’da olması dolayısıyla geleneksel anma etkinliği Beylerbeyi’ndeki evinde gerçekleştiriliyor. Bu yılki anma etkinliği, yarın saat 12.00’de yapılacak.

Terzioğlu için bugün, öğle namazından sonra Girne Nurettin Ersin Paşa Camii’nde, saat 15.30’da ise kendi evinde mevlit okutulacak.