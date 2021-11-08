TAK’ın Kurucusu Sait Terzioğlu Anılacak
Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) Kurucusu Said Arif Terzioğlu ölüm yıldönümünde anılacak.
08/11/2021
Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) Kurucusu Said Arif Terzioğlu ölüm yıldönümünde anılacak.
TAK’ın Kurucusu Said Arif Terzioğlu için, ölümünün 33’üncü yıldönümü dolayısıyla 11 Kasım Perşembe günü 11.30’da evinde anma etkinliği gerçekleştirilecek.
Terzioğlu, 11 Kasım 1988’de geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitirmiş ve doğum yeri olan İstanbul’da toprağa verilmişti.
Terzioğlu’nun mezarının İstanbul’da olması dolayısıyla geleneksel anma etkinliği Beylerbeyi’ndeki evinde gerçekleştiriliyor.