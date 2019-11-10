TAK’ın kurucusu Terzioğlu yarın anılacak
10/11/2019
|
|
Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) Kurucusu Said Arif Terzioğlu ölümünün 31. yıldönümünde anılacak.
Terzioğlu’nun mezarının İstanbul’da olması dolayısıyla geleneksel anma etkinliği yarın saat 11.30’da Beylerbeyi’ndeki evinde gerçekleştirilecek.
Terzioğlu için aynı gün saat 15.30’da kendi evinde mevlit okutulacak.
TAK’ın Kurucusu Said Arif Terzioğlu, 11 Kasım 1988’de geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitirmiş ve doğum yeri olan İstanbul’da toprağa verilmişti.