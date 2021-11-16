TAK’ın Merhum Müdürlerinden Kemal Aşık Anılacak

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) merhum müdürlerinden, Ajans’ı yasal statüye kavuşturan Kemal Aşık, vefatının 32’inci yıl dönümünde kabri başında anılacak.

Kemal Aşık için, ölüm yıl dönümü dolayısıyla, perşembe günü saat 10.00’da, Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki mezarı başında tören düzenlenecek.

Törenin ardından Aşık’ın ailesi, Aşık’ın hayatını kaybettiği sırada müdürü olduğu TAK’ı ziyaret ederek, kurumun ön bahçesinde bulunan büstüne çelenk koyacak.

Kemal Aşık için ailesi tarafından her yıl evlerinde okutulan mevlit, geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayacak.

TAK’ı yasal statüye kavuşturan, Kıbrıs Türk medyasına önemli hizmetler veren ve uzun süre TRT’nin Kıbrıs muhabirliğini yapan gazeteci Kemal Aşık, 18 Kasım 1989’da yaşamını yitirmişti.

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16/11/2021 09:34