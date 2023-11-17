TAK’ın merhum müdürlerinden Kemal Aşık vefatının 34’üncü yıl dönümünde anıldı

Türk Ajansı-Kıbrıs’ı (TAK) yasal statüye kavuşturan merhum müdürlerden Kemal Aşık vefatının 34’üncü yıl dönümünde anıldı.

Kıbrıs Türk medyasına önemli hizmetler veren ve uzun süre TRT’nin Kıbrıs muhabirliğini de yapan gazeteci Kemal Aşık’ın vefatının yıl dönümü dolayısıyla bugün Lefkoşa’da kabri başında ve Türk Ajansı- Kıbrıs’taki büstü önünde tören düzenlendi.

Anma törenine, Kemal Aşık’ın ailesi ve sevenleri, TAK Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Akkurt, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, Enformasyon Dairesi Müdürü Feyzan Eriç Arıkan ve TAK Yönetim Kurulu üyesi Züleyha Karaman katıldı.

Lefkoşa Mezarlığı’ndaki anma töreninde, saygı duruşunda bulunuldu; Aşık’ın mezarına çelenkler konuldu.

TAK Müdürü Gürdallı, burada yaptığı konuşmada, TAK’ın kuruluşunun 50’inci yıl dönümü olduğunu anımsatarak, Kemal Aşık’ın; ajansın kurucusu Said Arif Terzioğlu'ndan sonra TAK Müdürlüğü görevini “çok kritik” bir dönemde üstlenmiş olduğunu söyledi.

Gürdallı, “Kemal Aşık, hem bir gazeteci, hem bir yönetici, hem de bir insan olarak TAK’a unutulmaz hizmetler vermiştir. Biz onunla tanışma şansını bulamadık ama dinlediklerimiz, okuduklarımız onun ne kadar büyük hizmetler verdiğini bize öğretti. Kemal Aşık, efsane bir gazeteci ve yöneticiydi” dedi.

Gürdallı, “Eğer bir insan, bir ajansın iyi şekilde çalışmasını sağlıyorsa, çalışanların büyük bir saygı ve sevgisini kazanıyorsa ve ayrıca hem iktidarın hem de muhalefetin takdirini kazanıyorsa, bu gözden kaçırılabilecek bir başarı değildir” diyerek, Kemal Aşık gibi yöneticilerin “çok ender” bulunduğunu söyledi.

Aşık’ın vefatının ardından yayımlanan mesajları bir kez daha okuduğunu ifade eden Gürdallı, “Hem iktidarın, hem de muhalefetin onun ardından nasıl üzücü mesajlar yayınladığını gördüm. Bu bizim işimiz olan gazetecilik için çok önemli unsurdur. Kemal Bey’in, tarafsız ve objektif bir iş yaptığının göstergesidir. Bir nefer gibi çalıştığını göstergesidir” dedi.

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, “Bizim görevimiz; onun bıraktığı yerden ajansı daha ileriye götürmektir. Ruhu şad olsun” diye konuştu.

Lefkoşa’da Mezarlığı’ndaki törenin ardından Kemal Aşık’ın ailesi, Aşık’ın hayata veda ettiği sırada müdürü olduğu TAK’ı ziyaret ederek, kurumun ön bahçesinde bulunan büstüne çelenk koydu.

-Kemal Aşık kimdir?

Kemal Aşık, 7 Kasım 1925’te Sütlüce’de doğdu. Öğrenimini Kıbrıs İslam Lisesi ve Lapta’da tamamladı. 1943-59 yılları arasında İngiliz Üsleri’nde mali işler sorumlusu olarak görev yaptı. 1959’da Cyprus Broadcasting Corporation’ın (CBC) Türkçe Haberler Bölümü’nde amir yardımcısı görevine başladı. 1963’te kurulan Bayrak Radyosu’nun kurucuları arasında yer aldı. Bozkurt ve Halkın Sesi gazetelerinde çalıştı. 1964’te TRT’nin Kıbrıs muhabirliğine başladı. BRT’den emekli olduktan sonra da TRT muhabirliğini sürdürdü. 1982’den itibaren ise hayatını kaybettiği 18 Kasım 1989’a kadar Türk Ajansı Kıbrıs’ta müdürlük yaptı ve ajansın yasallaşma sürecinde önemli adımlar attı.