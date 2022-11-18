TAK’ın merhum Müdürü Kemal Aşık 33’üncü ölüm yıl dönümünde anıldı

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) yasal statüye kavuşmasını sağlayan merhum müdürlerden Gazeteci Kemal Aşık, 33’üncü ölüm yıl dönümünde anıldı.

Aşık için bugün Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında ve TAK’taki büstü önünde tören düzenlendi.

TAK’ı yasal statüye kavuşturan ve Kıbrıs Türk medyasına önemli hizmetler veren, uzun süre TRT’nin Kıbrıs muhabirliğini de yürüten gazeteci Kemal Aşık için ilk tören saat 10.00’da kabri başında yapıldı.

Ailesinin, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ile TAK yönetimin katıldığı anma töreninde, saygı duruşunda bulunuldu; Aşık’ın mezarına çelenkler konuldu , buhur yakılarak dua edildi.

Gürdallı: “Gazeteciliği, görev aşkı, çalışkanlığı ve insanlığı hala konuşuluyor”

TAK Müdürü Gürdallı, Kemal Aşık’ın Türk ve Kıbrıs Türk basınına önemli ve unutulmaz hizmetler verdiğini kaydetti.

TAK’ın bugünlere gelmesinde Aşık’ın büyük emeği olduğunu vurgulayan Gürdallı, önümüzdeki yıl ajansın 50’nci kuruluş yıl dönümünün kutlanacağını anımsattı.

Kemal Aşık’ın hayatının son 7 yılını TAK’ın müdürü olarak geçirdiğini de hatırlatan Fehmi Gürdallı, “Ölümünün 33’üncü yılında Kemal Aşık’ın gazeteciliği, görev aşkı, çalışkanlığı ve insanlığı konuşuluyorsa burada ailesine önemli bir mesaj, bize de düşen sorumluluklar var” dedi.

TAK’taki büstüne de çelenkler konuldu.

Lefkoşa Mezarlığı’ndaki törenin ardından Kemal Aşık’ın TAK’taki büstüne de çelenkler konuldu, saygı duruşunda bulunuldu.

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18/11/2022 11:37