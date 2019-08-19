Takipçileri çözemedi! Nusret hangi dili konuştu?

Nusret, Instagram'da, Real Madrid'in oyuncusu Luka Modric ile bir videosunu paylaştı.

Nusret'in 2 yıldır İngilizce dersi aldığını bilmeyen takipçileri ikilinin diyaloğunu anlamak için çok uğraştı.

İşte videonun altına Nusret için yazılan mesajlar:

''Abi Luka ile hangi dili konuştun? Merak ettim'', ''Sadece ağzını oynatıyorsun, karşıdaki de anladı ya. Sana helal olsun'', ''Nusret yeni bir dil icat etti, onu kullanıyor'', ''İçinden konuşmak bu olsa gerek.''