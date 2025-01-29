Takla atan araç dere yatağına düştü
YAYIN TARİHİ:
29/01/2025
Lapta’da, dün gece meydana gelen kazada ise, Emre Aşuluk (E-28) yönetimindeki GV 599 plakalı araçla seyrettiği sırada viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, takla attıktan sonra yaklaşık 6 metre derinlikteki dere yatağına düşüp tavanı üzerinde durdu.
Kazada yaralanan araç sürücüsü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.
YAYIN TARİHİ: