Takla atan araç dere yatağına düştü

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29/01/2025

Takla atan araç dere yatağına düştü

 

Lapta’da, dün gece meydana gelen kazada ise, Emre Aşuluk (E-28) yönetimindeki GV 599 plakalı araçla seyrettiği sırada viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, takla attıktan sonra yaklaşık 6 metre derinlikteki dere yatağına düşüp tavanı üzerinde durdu.

Kazada yaralanan araç sürücüsü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.

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TAGS: kaza, trafik, haber, kıbrıs, lapta
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