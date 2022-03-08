Taklalar Dilekkaya’da da atılacak

KKTC Cimnastik Federasyonunun cimnastik sporunu ülkenin her tarafında yayma hedefi doğrultusundaki çalışmaları devam ediyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu, Güney Mesarya köylerinden Dilekkaya’ya da cimnastik cep salonu kazandırdı. Salonun kurulum çalışmalarına bizzat katılan KKTC Cimnastik Federasyonunun başkanı Hasan Sapsızoğlu, gelişmeyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Kırsaldaki çocuklarımız hassas noktamızdır. Dilekkaya köyümüzdeki çocuklarımıza küçük çaplı cep salonumuzu kazandırmış bulunmaktayız. Taklalar artık Dilekkaya’da da atılacak.

Bu güzelliğin oluşması için büyük bir uğraş veren başta Dilekkaya muhtarımız Ahmet Çeliker Menteşoğulları ile Sabriye Ahmet’e, salonun hazır hale gelerek kullanılması için gerekli tadilat ve düzen için Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’e ve malzeme desteği veren Baf Türk Birliği başkanı Cenk Dökmen hocama çok teşekkür ederiz.”

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08/03/2022 15:15