Taklalar İnönü’de de atılacak

Cimnastik Federasyonunun cimnastiği ülkeye yayma çalışmaları aralıksız devam ederken, federasyon Mesarya bölgesindeki cimnastik noktalarına İnönü’yü de ekleyip, burada taklaların atılacağı cimnastik salonunu açtı

KKTC Cimnastik Federasyonunun cimnastiği ülkeye yayma çalışmaları aralıksız devam ederken, Mesarya bölgesindeki cimnastik noktalarına bir yenisi daha eklendi.

Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun da kurulum çalışmalarına bizzat katılımı ile İnönü köyü de takla atılacak salona kavuştu. Hasan Sapsızoğlu, Akdoğan ve Vadili’den sonra İnönü’de de cimnastik salonu açılması ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Biz durursak gelecek kaçar. Çocuklarımız için başarmak zorundayız. 26. takla noktamız, doğduğum köy olan İnönü’de oldu. Bu da benim için ayrı bir mutluluktur.

Cimnastik Federasyonu olarak ülke geneline yayılmaya devam ediyoruz. Mesarya bölgemizin kalbi olan Akdoğan, Vadili ve İnönü köylerimizdeki çocuklarımızı cimnastik sporumuzla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu sayede özelde cimnastik genelde ülke sporuna başarılı sporcular yetiştirmeyi sağlarken vatanını, milletini, bayrağını seven, özgüveni yüksek, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştireceğiz.

İnönü köyümüzde çocuklarımızın takla atabilmesine destek olan başta İnönü belediye başkanımız Ali Öncü ile Sevgi Yuvası Kreş ve Anaokulu direktörü Münevver Karaismailoğlu’na çok teşekkür ederiz.”

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01/09/2021 16:08