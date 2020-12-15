Taksiciler Bölme Zorunluluğu Nedeniyle Hükümete Eleştirilerde Bulundu

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15/12/2020

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Taksiciler Bölme Zorunluluğu Nedeniyle Hükümete Eleştirilerde Bulundu

Birleşik Taksiciler Birliği Başkanı Kamil Gözay, bir takım kısıtlamalardan dolayı ekonomik olarak girdikleri sıkıntıya dikkat çekti ve şoför ile yolcu arasına şeffaf bölme yaptırma zorunluluğu getirilmesiyle ilgili eleştirilerde bulundu.
Yazılı açıklamasında, maddi olarak zaten çökme noktasına geldiklerini kaydeden Gözay, “Taksiciler  devletin ‘emri’ ile bu plastiği veya benzeri bölmeyi hangi para ile yaptıracak ya da daha da komiği nereden kimden bu ürünü temin edecek? “ dedi.
Taksicilerin arabalarına aldıkları müşterinin  korona taşıyıcısı olma ihtimaline rağmen ekmek parası peşinde koştuğunu belirten Gözay, devleti “iş bilmezlikle  ve düşüncesizlikle“suçladı.

15/12/2020 16:16
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TAGS: Kamil Gözay, Birleşik Taksiciler Birliği
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