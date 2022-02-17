Taksicilik yapan eski milli futbolcu öldürüldü

Güney Afrika'nın önde gelen takımlarından Bidvest Wits'te 9 sezon geçiren ve kulüp tarihinin en fazla formasını giyen oyuncusu Charles Yohane, araba hırsızlarının saldırısına uğradı. Silahlı saldırı sonrası yaralanan Yohane kurtarılamadı ve hayata veda etti.



Yohane'nin öldürülmesi sonrası ülke futbolunun önde gelenlerinden başsağlığı mesajları geldi. Olayı duyuran isimlerden Zimbabwe'li yayıncı Steve Vickers, "Trafik haber. Zimbabve, CAPS ve Wits'in eski sol beki Charles Yohane Güney Afrika'da kaçırıldı ve öldürüldü. Yohane, 2004 Afrika Uluslar Kupası'nda Zimbabwe'nin formasını giymişti" ifadelerini kullandı.



Zimbabve Milli Takımı'nın formasını da 23 kez giyen Yohane, daha sonra Bilvest Wits'te antrenör olarak çalıştı. 2020'den bu yana işsiz olan Yohane'nin, geçimini sağlamak için taksicilik yaptığı bildirildi.

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17/02/2022 10:03