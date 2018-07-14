Taksicinin Sabrı Tükeniyor!

Birleşik Taksiciler Birliği ve tüm Taksici Birlikleri, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’a bir çok kez sektörün sıkıntılarını anlattıklarını ve çözüm beklediklerini, ancak aradan geçen 5 ayda hiçbir gelişme yaşanmadığını açıkladı.

Birleşik Taksiciler Birliği ve tüm Taksici Birlikleri adına yapılan yazılı açıklamada akaryakıta yapılan zamlara dikkat çekilerek, zamların devam etmesine rağmen taksimetrelere zam yapılmadan “bedava” iş yapmaya çalışıldığı savunuldu..

Ortak açıklamada, casinoların yaptığı taşımacılığın neye hizmet ettiği sorularak, sorunlar ivedilikle çözülmediği takdirde eyleme gidileceği uyarısında bulunuldu.