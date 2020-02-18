Taksilerde Uygulanan Temel Kurallara Dikkat

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, ülkede taksi sektörünün gelişmesi ve hizmet kalitesinin artırılarak belli bir standart yakalanması amacıyla yolcuların dikkat etmesi gereken bir takım hususları duyurdu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan duyuru, bakanlığın resmi internet sitesinde ve bilbordlarda Türkçe, İngilizce ve Ruşça olmak üzere üç dilde yayınlandı.

İşte bakanlık tarafından duyurulan taksi şoförlerinin uyması, yolcuların ise uyulmasını sağlaması gereken temel kurallar:

Ülkemizde taksi sektörünün gelişmesi ve hizmet kalitesinin artırılarak belli bir standart yakalanması amacıyla yolcuların dikkat etmesi gereken bir takım hususlar aşağıda belirtilmiştir.

Taksi şoförlerinin uyması, yolcuların ise uyulmasını sağlaması gereken temel kurallar şunlardır:

Taksilerde TAKSİMETRE kullanılması zorunludur (Araçta TAKSİMETRE’nin çalıştırıldığından emin olun).

Taksilerde tek tarife uygulanmaktadır. Gidilecek yere göre farklı tarife uygulanmaz.

Seyahat sonunda oluşan taksimetre ücreti tektir ve sabittir, yolculardan ayrı ayrı veya taksimetrenin gösterdiğinden daha yüksek bir ücret tahsil edilmez.

Araç bagajının alabileceği büyüklükteki valiziniz ve/veya eşyalarınız için ek ücret ödeme uygulaması yoktur.

Taksi şoförlerinin yolcu veya destinasyon seçmeleri yasaktır.

Yukarıda belirtilen temel kurallara uyulması, hem müşteri memnuniyetinin yükselmesine hem de ülkemizde taksi kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.

Taksi ve diğer ulaşım araçlarıyla ilgili şikayetlerinizi 7/24 ücretsiz olarak 1181 ALO ULAŞIM HATTI’na iletebilirsiniz.

18/02/2020 14:49