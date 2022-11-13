Taksim İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı: 6 can kaybı, 81 yaralı

İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi yaralandı.

Saldırı saat 16.20 sıralarında meydana gerçekleştirildi. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı.

Patlamada yaralananlar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Bazı yaralıların getirildiği Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde polis yoğun güvenlik önlemi aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri patlamanın meydana geldiği bölgede çalışmalarını tamamladı.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Polis ekipleri, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nı araç ve yaya trafiğine kapattı. Caddeye geçişlere izin verilmezken, Taksim Camisi de kapatıldı.

Patlama nedeniyle Taksim bölgesindeki bazı yollarda trafik geçici olarak durduruldu. Taksim Cumhuriyet Caddesi alt geçidi Şişli-Tarlabaşı yönü ile Unkapanı (Atatürk) Köprüsü Taksim yönü de geçici olarak trafiğe kapatıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk incelemelere göre saldırıda "terör kokusu" olduğunu söyledi. Erdoğan, "İlk tespitler bir kadının rol oynadığını gösteriyor, kalleş saldırının failleri ortaya çıkarılacak" dedi.

FUAT OKTAY: TERÖR EYLEMİ OLDUĞUNU DEĞERLENDİRİYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlamanın yaşandığı alanda incelemelerde bulundu.

Oktay burada yaptığı açıklamada "Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın, bir bombayı patlatması sonucu bu kavşakta oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz şu ana kadar ki elde edilen bilgiler çerçevede" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, saldırı sonucu 4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 81 kişinin de yaralı olduğu bilgisini paylaştı.

Fuat Oktay, "Bu olayların arkasında her kim varsa sonuna kadar, sınırların içinde değil dünyanın öbür ucuna da gitse bunlara ulaşılacaktır" dedi.

8 SAVCI VE 2 BAŞSAVCI VEKİLİ GÖREVDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamaya ilişkin soruşturma başlattı. Açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, soruşturmanın etkin yürütülmesi için sekiz savcı ve iki başsavcıvekili görevlendirildiğini bildirdi.

Bozdağ, sosyal medya paylaşımında "Hadise bütün yönleriyle etkin bir şekilde soruşturulmaktadır" ifadelerini kullandı.

Patlamaya ilişkin sosyal medya hesaplarından yapılan dezenformasyon içerikli haberlere ilişkin de soruşturma başlatıldı.

Bu habere tepkiniz:



13/11/2022 21:20