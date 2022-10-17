Taksim sahası hayata geçiyor

Başbakanlık Spor Dairesi, ara bölgede bulunan tarihi Taksim Sahası’nı yeniden hayata geçirebilmek için düğmeye bastı. Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu Taksim Sahasi’nda başlayan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Başlayan çalışmalarla ilgili olarak açıklama yapan Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, Taksim Sahasını yeniden ülke gençliğine kazandırmak adına uzun zamandır uğraş verdiklerini söyledi. Tüm planlamaların hazır olduğunu ve bugün itibariyle düğmeye bastıklarını belirten Cahitoğlu, Taksim Sahasının yeniden ülkeye kazandırılacağını ve en kısa sürede Taksim Sahasında antrenman ve maç yapılabileceğini ifade etti. Spor Dairesi olarak üzerlerine düşen her şeyi bu süreçte yapacaklarını ifade eden Hüseyin Cahitoğlu özelde Çetinkaya Türk Spor Kulübü’ne genelde ise ülke sporuna kazandıracakları tesis için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

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17/10/2022 13:22