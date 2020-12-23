Taksim sahasında buluştular

Lefkoşa’yı birleştiren ralli olarak bilinen ERC Kıbrıs Rallisi Lefkoşa Özel Seyirci Etabının düzenlenmesini sağlayan yetkililer, Uluslararası Otomobil Kurumu (FIA) tarafından Dünya’da her yıl düzenlenen Barış ve Spor Ödülü’ne aday gösterilmeleri ve özel ödül almaları nedeniyle bir araya geldi.

Rallinin ortak etabı Taksim Sahası etabında buluşan ekip, 2020 Barış ve Spor ödülüne aday gösterilmenin gururunu yaşadı.

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) yetkilisi Canben Özpaşa şu açıklamayı yaptı:

“2020 Peace and Sport ödülünü kazanamadık. Fakat bazı şeylerin imkansız olmadığını, çok çalışarak bir yerlerde sesimizi duyurabileceğimizi bir kere daha anladık. Anlattık da belki. Belki bilmezsiniz ama o milyonların beğenerek izlediği Formula1, WRC, Dakar Rallisi gibi yarışların federasyonu olan FIA, bu ufak adada barış içinde yaşamak isteyen Kıbrıslı Türkler’in ve Rumlar’ın yıllardır sınır tanımadan yaptığı Lefkoşa seyirci ERC özel etabını Dünya’da Peace And Sport özel ödülüne tek aday olarak layık görmüştür. Daha ne yapalım?”

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23/12/2020 11:59