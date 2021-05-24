Taksim'de ikinci soyunma vakası

Faslı kadınlar, iddiaya göre erkek arkadaş meselesinden Taksim Medyanı'nın ortasında tartışmaya başladı.

Hızla kavgaya dönen tartışmada kadınlar birbirlerini saçlarından tutup yere vurdu.

Olaya polis ekipleri müdahale ederek kadınları güçlükle ayırdı.

Polis, iki kadını ifade için polis merkezine götürmek istedi.

Polis aracına binmemek için direnen kadın, yönteminin işe yaramadığını görünce de soyundu.

İkna sonucu giyinen kadın, gözaltına alındı.

Geçen hafta da madde aldığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Faslı kadın Taksim Medya'nında çırılçıplak soyunmuştu.

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24/05/2021 13:35