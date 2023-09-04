Taksim'de otomatik silahla saldırı

İstanbul Taksim'de bir kişi otomatik silahla vurularak yaralandı.

Olay, dün saat 02.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Kuloğlu Mahallesi’nde meydana geldi.

Bir eğlence mekanından çıkan Burak K. (25) ile arkadaşları, ters yöne girip yol isteyen motosikletli kişi ile tartışmaya başladı.

Sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Arbede sırasında motosikletten düşen kişi, çantasından çıkardığı otomatik silahla Burak K.’ya ateş açtı.

Saldırıdan sonra kaçmaya çalışan zanlı o esnada sokakta görev yapan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı.

İsminin Salih Y. olduğu belirlenen zanlının silahına el konuldu.

MOTOSİKLET ÇALINTI ÇIKTI

Saldırında bacağından yaralanan Burak K. ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

İKİ TARAFIN DA SUÇ DOSYASI KABARIK

Emniyette 9 farklı suçtan kaydı bulunan Burak K.‘nın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri çevrede yaptığı çalışmada olayın yol isteme tartışmasından ötürü yaşandığını belirledi. Ayrıca saldırgan şahsın kullandığı motosikletin plakasız ve çalıntı olduğu tespit edildi.



Emniyette ifadesi alınan Salih Y.’nin husumetlileri olduğu için otomatik silah taşıdığını ve şahsı kendisine saldırdığı için vurduğunu söylediği öğrenildi. Suç kaydının 44 olduğu öğrenilen Salih Y., emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



Mahkemeye çıkartılan şahıs, “kasten yaralama” ve “ateşli silahla kanununa muhalefet” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.