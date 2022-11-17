Taksim'deki bombalı saldırı: 81 kişiden 68’i taburcu oldu

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda, yaralananların sağlık durumları hakkında son durumu paylaştı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "81 yaralıdan 13’ünün tedavisi halen devam ediyor. Durumları ağır olan 2 yaralı yoğun bakımda. Serviste olan 11 yaralıdan 8’inin durumu orta, 3’ünün durumu iyi. Sizlere iyi haberler vermek için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da saldırıda yaralanan 81 kişiden 68'inin taburcu edildiğini duyurdu.

Vali Yerlikaya, paylaşımında, "İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 68'i taburcu oldu. 11 hastamızın serviste, 2 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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17/11/2022 18:36