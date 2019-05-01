Taksim'e Yürümek İsteyen Gruplara Müdahale

Halkların Kurtuluş Partisi (HKP) ve İnşaat-iş Sendikası üyeleri 1 Mayıs'ı Taksim'de kutulamak için yürüyüşe geçti. Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen iki gruba polis müdahale etti. Gözaltına alınanlar, polis otobüsüne bindirilerek, emniyete götürüldü.

1 Mayıs, Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenecek yürüyüş ve mitinglerle kutlanacak. Kutlamaların birinci adresi yine İstanbul oldu. İstanbul Valiliği, 1 Mayıs'ın Bakırköy'de kutlanmasına izin verdi. İzin verilmeyen Taksim ise barikatlarla kapatıldı.

ARBEDE YAŞANDI, HKP ÜYELERİ GÖZALTINA ALINDI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Beşiktaş'ta toplanan HKP üyesi bir grup Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Grubun yürüyüşüne polis izin vermedi. Polisle grup arasında çıkan arbedenin ardından gözaltına alınan 5 kişi, polis otobüsüne bindirildi. Gözaltına alınanlar emniyete götürüldü.

İNŞAAT-İŞ ÜYELERİ GÖZALTINA ALINDI

Mecidiyeköy'den Taksim'e doğru yürüyüşe geçen İnşaat-iş Sendikası üyeleri polisin müdahalesiyle karşılaştı. Çıkan arbede sonucunda 5'i sendika yöneticisi olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA