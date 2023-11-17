Taksir değil olası kasıt

İsias katillerinin artık yargılanması ve hakkettikleri cezayı almaları noktasına doğru yaklaşılırken, elbette Şampiyon Melekler’in aileleri gibi biz de olası bir katakulliye, imkan dahilinde olan bir avukat sihirbazlığına, ya da savcılık ihmaline karşı gözümüzü açtık bekliyoruz. Kısacası vicdanları rahatlatmayacak, aksine sızlatabilecek bir ceza alınması ihtimali hepimizi rahatsız ediyor.

Bu noktada işte Türk Ceza Kanunu’nda yer alan bazı terimler ortaya atılıyor.

Taksir ile Olası Kasıt.

Taksir ile yargılanmaları durumunda bizim kayıplarımız ile mukayese edildiğinde İsias katillerinin ellerine cetvel ile vurulmuş gibi bir ceza olacak.

Halbuki Olası Kasıt ile yargılanırlarsa, olması gerektiği gibi, gerçek birer katil gibi muamele görecekler ve cezaları da ona göre olacak diye düşünülüyor.

Hukukçulara göre uzman raporlarını okuyan herkesin, yoruma gerek olmadan, herhangi bir uzmanlığa gerek kalmadan ne olduğunun çok net anlaşılacağını söylüyorlar.

Uzman raporuna göre yapılan inşaat, değil o şiddetteki depremi, neredeyse şiddetli rüzgar karşısında yıkılabilecek şekilde yapılmış ve canlarımız o otel dedikleri şeyde para karşılığında konaklatılmış.

‘Kum saatini ters çevirmek gibi’ demişti bir uzman.

O nedenledir ki Ruşen Yücesoylu Karakaya’nın dediği gibi ‘Güneş Yüzü görmesinler’ istiyoruz. Bunca ailenin ışığını söndürenler ışıkla asla buluşmamalı diyoruz.

Bugünlerdeki hassasiyet anladığımız kadarıyla Adıyaman Adliyesi’ndeki İsias davasında önemli bir aşama olan iddianamenin hazırlanması aşamasına gelmiş olduğumuzdur. Bu aşamada İddianamede nasıl bir ceza istenirse davanın seyri biraz o doğrultuda ilerler. O yüzden önemli. O yüzden bugünlerde akşam 19.00’daki Tweetler daha da önemli.

Özgür Özel’in ziyareti bu konuda önemli bir merhale oldu diye düşünüyorum. Özel gerek sosyal medyada, gerekse de çıktığı televizyon programlarında bu konudan özellikle bahsetmesi önemli bir kamuoyu oluşturma yöntemi oldu. Kıbrıs ile ilgili hiçbir habere neredeyse yer vermeyen Türkiye medyası, konuya Ana muhalefet lideri dahil olunca haber bültenlerinde yer verdi.

Bugün Sabah canlı yayında Şampiyon Melekler’in Aileleri ile görüşmesinin çıkışında Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ın serbest bırakıldığını öğrendiğini, bir duygusal ortamdan duygularını yıpratan haberi aldığını anlatması bana göre çok önemli. Gün gelir ‘İsias Katilleri serbest bırakıldı’ diye bir haber duyarsak ne hissedeceğimizi görmek açısından prova gibi oldu. İçim titredi.

Elbette her cinayet için adalet istiyoruz. İsterseniz bencillik deyin, bugünlerde biz evlatlarımız, canlarımız, Şampiyon Melekler'imiz için adalet istiyoruz.

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