TAK’ta Örgütlü Sendikalar da Greve Destek Veriyor

Sendikalar öncülüğünde bugün “Toplumsal Yok Oluş ve Yoksullaşmaya Hayır” grev ve mitingi düzenleniyor.

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01/04/2022

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TAK’ta Örgütlü Sendikalar da Greve Destek Veriyor

Sendikalar öncülüğünde bugün “Toplumsal Yok Oluş ve Yoksullaşmaya Hayır” grev ve mitingi düzenleniyor.

Greve KTAMS, KAMU-SEN, KTÖS, KTOEÖS, HÜR-İŞ’e bağlı sendikalar, TÜRK-SEN’e bağlı sendikalar, DEV-İŞ’e bağlı sendikalar, HAKSEN, Güç-Sen, KOOP-SEN, Vergi-Sen, BES, Memur-Sen, Ada-Sen, BASIN-SEN, Tıp-İş, Çağ-Sen, Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Mec-Sen’in de aralarında bulunduğu sendikalar katılırken, mitinge sivil toplum örgütleri, meclisteki muhalefet partileri Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Halkıp Partisi’nin (HP) de aralarında bulunduğu bazı siyasi partiler ile bazı sivil toplum örgütleri de destek veriyor.

Eylem çerçevesinde, başta Tüek Ajansı Kıbrıs’ta (TAK) yetkili sendika KTAMS olmak üzere TAK’ta örgütlü sendikaların tümü de da greve katılıyor.

01/04/2022 11:15
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TAGS: Toplumsal Yok Oluş ve Yoksullaşmaya Hayır
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