Talat: Crans Montana’da masadan kaçan Anastasiadis, kendini aklamak için yalan söyledi

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye’nin Kıbrıs konusunda Rum Lider Nikos Anastasiadis yüzünden politika değiştirdiğini belirterek, Anastasiadis’in Crans Montana’daki kendi suçunu örtmek için Türkiye’yi de kandırarak politikanın bu noktaya gelmesini sağladığını kaydetti.

Crans Montana’da masadan kaçan, gelinen noktanın sorumlusu olan Anastasiadis’in Türk tarafını yanıltmak için TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuoğlu’na ‘iki devleti’ söylediğini ve amacına ulaştığını belirten Talat, “Türkiye, bu yalanın doğru olduğunu sanıp politikasını değiştirdi” dedi.

Türkiye yöneticileri ile Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasında yaşanan gerilimler ve kutuplaşmaların siyaset dışında ülkedeki kurumlara da etki ettiğini ifade eden Talat, “Bu kavganın sonuçları olarak Anayasa Mahkemesi’nin hafızlık kurslarıyla ilgili kararı gibi bazı konularda Türkiyeli yetkililer Kıbrıs’a yönelik açıklamalar yapıyor” dedi.

Mehmet Ali Talat, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Anastasiadis, Türkiye’yi kandırdı”

Türkiye’nin Kıbrıs konusunda Anastasiadis yüzünden politika değiştirdiğini anlatan Talat, “Anastasiadis son gelişmelerle kendi suçunu örttü. Türkiye’yi de kandırarak politikanın bu noktaya gelmesini sağladı. Crans Montana’da masadan kaçan, gelinen noktanın sorumlu odur. Anastasiadis, Türk tarafını yanıltmak için TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuoğlu’na ‘iki devleti’ söyledi ve amacına da ulaştı” dedi.

“Anastasiadis’in yalan söylediği ortaya çıktı”

Anastasiadis’in iki yanlış yaptığına dikkat çeken Talat, “Mont Peleri’ndeki görüşmelerde ‘muhalefet beni arıyor, geri dönüp ikna etmem lazım. Kiprianu arayınca irkildim’ diyor. CTP, Kiprianu’ya sordu ‘haberim yok’ dedi. Anastasiadis’in yalan söylediği ortaya çıktı” şeklinde konuştu.

“Türkiye, bu yalanın doğru olduğunu sanıp politikasını değiştiriyor”

Crans Montana’daki görüşmelerde de Anastasiadis’in yalan söylediğini dile getiren Talat, “Anastasiadis, ‘Siyasi eşitlik temelinde çözüm için halkımı ikna edemem ancak seçim biterse iki devletliği konuşurum’ dedi. New York’ta da tekrarlıyor. Türkiye, bu yalanın doğru olduğunu sanıp politikasını değiştiriyor” ifadelerini kullandı.

“Akıncı silkindi kendine geldi”

4’ncü cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve danışmanı Barış Burcu’nun geçmişte yaptığı açıklamaları hatırlatan Talat, “Akıncı’nın ‘bizim neslin son denemesiydi’ demesi, iki devletlilikten söz etmesi, Barış Burcu’nun ‘Her şeyi Anastasiadis berbat etti’ açıklaması, Türkiye’nin önünde oldu. Sonra Akıncı silkindi kendine geldi ancak iki devleti de yalanlamadı. Türkiye ile iyi diyalog olsaydı orta noktayı bulabilirlerdi” dedi.

“Çavuşoğlu, ‘federasyon görüşmeyiz’ demiyordu”

Türkiye ile Akıncı’nın farklı görüşleri savunmaya başlamasıyla kavgaların da başladığını belirten Talat, “Çavuşoğlu, daha önce, başlarda ‘federasyon görüşmeyiz’ demedi ‘alternatifler de görüşebilir’ dedi. Ancak daha sonra Türkiye ile Akıncı seçimde de kutuplaştılar. Türkiye federasyon seçeneğini dışladı. Diyalog bizi bir yere getirebilir. Bir tarafın federasyondan kopması pahalıya mal oldu” diye ifade etti.

“Türkiye Akıncı kavgası, kurumlara da yansıdı”

Türkiye yöneticileri ile Mustafa Akıncı arasında yaşanan gerilimler ve kutuplaşmaların siyaset dışında ülkedeki kurumlara da etki ettiğini söyleyen Talat, “Bu kavganın sonuçları olarak Anayasa Mahkemesi’nin hafızlık kurslarıyla ilgili kararı gibi bazı konularda Kıbrıs’a yönelik açıklamalar yapılıyor. Eskiden Türkiye, Kıbrıs’taki bazı konularda eleştirme hakkını kendine bulmazdı. Şimdi durum değişti, çok sert açıklamalar yapılıyor. Türkiyeli yetkililerin Anayasa Mahkemesi’nin kararının ne olduğunu bilmemeleri, yanlış anlamaları mümkün değil. İçlerindeki hınç nedeniyle her konuya yanıt vermek istiyorlar” dedi.

“KKTC bağımsız değil de arka bahçe mi?”

Türkiye’den önce Kıbrıslı Türk siyasilere yönelik tepki olduğuna şimdi bağımsız mahkemelere de tepki verilmeye başlandığına dikkat çeken Talat, “Türkiye’de de mahkemeler bağımsızdır deniyor ama bizde gerçekten de Anayasa Mahkemesi bağımsızdır. ‘Burası Fransa değil KKTC’dir’ eleştirisi yapmakla ‘KKTC bağımsız değil, arka bahçedir’ mi denilmek isteniyor?” şeklinde konuştu.

“Ayrı devlet isterken, müdahale etmek yanlış”

Türk yetkililerin Kıbrıs Türklerine yönelik olumsuz açıklama yapmaktan vazgeçmesi gerektiğini savunan Talat, “Kıbrıs’ta kendi içinde tartışmalar yaşanır sorunlar çözülür. Dıştan karışmamak ve ilişkileri germemek lazım. ‘İki devleti dünyaya kabul ettireceğiz’ derken, yapılan açıklamalar ve karışmacı yaklaşımlar doğru olmaz” diye ifade etti.

“Böyle giderse sürer durumu arayacağız”

İki ayrı devlet siyasetinin dünyada tutmasının mümkün olmadığına dikkat çeken Talat, “Yapılanlar sürer durumun devamı için manevraysa, manevraya gerek yoktur. Kıbrıs Türkü adına durum daha da kötüleşebilir. Türk tarafı Cenevre’de yaptığı önerilerle BM Genel Sekreteri’ne tanınmayla ilgili talimat veriliyor ve BM Güvenlik Konseyi’nin yeni karar alması isteniyor. Bu akıl alır bir şey değildir. Akılla hareket edilmezse, böyle giderse sürer durumu da arayacağız” dedi.

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05/05/2021 16:47