Talat: Edep Ya Hu!

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24/08/2021

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Talat: Edep Ya Hu!

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Güney Kıbrıs'ın pasaportları iptal etme kararıyla ilgili tepkileri "Hem ayrı devlet isteyeceksiniz,hem de Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu kullanacaksınız.Oh ne ala..." diyerek eleştirdi

Talat şu ifadeleri kullandı.

Hem ayrı devlet isteyeceksiniz, bunun için ahkam keseceksiniz hem de Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu kullanacaksınız.Oh ne ala...Elinizden alınınca da alanları ırkçılıkla, insan haklarına aykırı davranmakla suçlayacaksınız, ayrılıkçılığın sonuçlarına katlanamayacaksınız. Edep Ya Hu!

24/08/2021 15:39
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TAGS: Mehmet Ali Talat, pasaport, kktc
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