Talat: İnsanların umutları yeniden yeşeriyor…

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12/04/2022

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Talat: İnsanların umutları yeniden yeşeriyor…

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda milletvekillerinin güncel konuşmaları sürüyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Girne Milletvekili Ongun Talat  hükümete mensup milletvekilleriyle aynı dili konuşamadıklarını, diyalog kuramadıklarını, bundan üzüntü duyduğunu ifade etti.

Hükümetin, “Anayasa’nın delinmesi usulle ilgili bir meseledir” dediğini söyleyen Talat, “Buradaki tartışma usulle ilgili değil. Biz muhalefet ederken, sizin sınırsız şekilde iktidar yetkilerini kullanmanıza karşı çıkıyoruz” şeklinde konuştu.

14 geçici işçinin Başbakanlığın arka kapısında işe alındığını savunan Talat, Başbakanlık önündeki gençlerin direnmeye devam ettiğini ifade etti.,

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ongun Talat’ın konuşmasına cevap verdi.

“Bu ülke hepimizin, zorlulukları birlikte aşmalıyız” diyen Çavuşoğlu, “En iyisi biziz, en arsızı karşı taraftır” demek doğru değil. Bu bizi hiçbir yere götürmez” şeklinde konuştu.

Bakış açılarının kucaklayıcı olmasının önemli olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, “Hepimiz KKTC’nin siyasetçileridir…”şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, sendikal hakların çoğunun UBP hükümetleri döneminde verildiğini de söyleyerek, CTP’ye atfen “Sizleri de gördük” dedi.

 

12/04/2022 19:16
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TAGS: Talat: İnsanların umutları yeniden yeşeriyor…
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