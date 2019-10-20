Talat: Karanlık döneme döndük

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ikinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, “Omega” ve “Alithia” isimli Rum yayın organlarına, Kıbrıs sorununu ve KKTC’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimini değerlendirdi.

Alithia röportajı “Mehmet Ali Talat Alithia’ya: Karanlık Döneme Döndük... Kıbrıs Sorununda Çıkış Ümidi Olmayan Çıkmaz, Suçlama Oyunu ve İki Devlet Çözümü Konusu… Akıncı Artık Kıbrıs Sorununu Çözemez… Federasyon Çözümünün Terk Edilmesinin Sorumlusu Anastasiadis” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Gazete Talat’ın, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Kıbrıs sorununa çözüm şekli tartışmasını gündeme getirmesine” itirazını ortaya koyarak, “Kıbrıs müzakerelerini Türkiye’ye bırakmamalıyız” dediğini savundu.

Alithia’ya göre, federasyondan başka bir çözüm şeklinin tartışmaya açılmasından Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i sorumlu tutan Talat, “Türkiye’nin, Anastasiadis’in tavrını, iki devleti masaya koymak için kullandığı” görüşünü ortaya koydu.

Talat “iki devletin masaya getirilmesiyle Denktaş dönemine geri dönüyoruz. Bütün müdahil taraflar birbirini suçluyor. Durum karanlık. Denktaş dönemine döndük” ifadelerini kullandı. Talat, “Bu konjonktürde tarafların hiçbiri (Kıbrıs sorununda) doğruları söylemiyor, hiçbiri çözüm yönünde ileri adım atma cesaretini göstermiyor” dedi.

Röportajda 2020 baharında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için aday belirleme çalışmaları da sorulan Mehmet Ali Talat’ın, ne şahsının ne de partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı destekleyeceğini söylediği, ileri sürüldü.

Gazete Talat’ın, “Akıncı’yı desteklemeniz söz konusu değil mi?” sorusuna verdiği “Zannetmiyorum. Bunu net söylediğimi sanıyorum. Bir şey başarılmasını istiyoruz. Bu da çözümdür. Birisi çözümü başaramayacaksa adaylığını neden destekleyelim” cevabını, “Akıncı Kıbrıs sorununu çözmeyi başaramaz imasında bulunduğu” şeklinde değerlendirdi.

20/10/2019 13:01