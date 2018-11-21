Talat: Kıbrıs Türk halkının KKTC’ye sarılması lazım

II. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, dün akşam Kıbrıs Genç TV’de yayınlanan Er Meydanı programında Mustafa Alkan’ın sorularını yanıtladı.

Talat, KKTC’nin ilanına ”hayır” dediğini, ancak ilan edildikten sonra konuyu kapatıp çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Gelinen durumda Kıbrıs Türk halkının KKTC’ye sarılmasının çok normal olduğunu söyleyen Talat, ”Sarılması da gerekir zaten. Şu anda elimizde KKTC var. Biz KKTC’yi ne kadar onurlu, prestijli ve kendi kendini yöneten bir mekanizma haline getirirsek, Kıbrıs Türk halkına o kadar hizmet etmiş oluruz. Ayrıca olası bir çözümde de sağlam bir devlet yapısına kavuşuruz” dedi.

Talat ayrıca hükümetin çok ciddi bir ekonomik krizle mücadele ettiğini ama bunu aşabileceğine inandığını ve söz verildiği gibi geçmişten hesap sorulmasını umduğunu söyledi.