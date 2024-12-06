Talat Stefanu’yu kabul etti

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’yu kabul etti.

Talat'ın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Stefanu bugün İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ı ofisinde ziyaret etti.

Stefanu’ya Tasos Çelebis ve AKEL’in iki toplum arasındaki ilişkilerden sorumlu üyesi eşlik etti.

Talat ile Stefanu Kıbrıs sorununun çözümü konusundaki düşüncelerini paylaştılar ve değerlendirmelerde bulundular.

Bölgede yaşanan gelişmeler ile çatışmaların de ele alındığı toplantıda bölge sorunlarının çözümü için yapılması gerekenler de değerlendirildi.

Toplantıda bilgi alışverişine devam etme konusunda görüş birliğine varıldı.