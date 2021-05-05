Talat: Stratejik noktaların Türklerin kontrolünden çıkması isteniyor

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Rumlar tarafından Cenevre’deki 5 + BM konferansına güven yaratıcı önlemleri neden getirdiğini anlamadığını, bunun yerinin Cenevre olmadığını söyledi.

Anastasiadis’in yaptığı önerinin yeni olmadığını, eski Rum lider Tasos Papadopolos döneminde yapılan öneriyi yeniden gündeme getirdiğini ifade eden Talat, bu önerinin üzerinde tartışılabileceğini ama önerinin ne yeni olduğunu ne de yerinin o toplantı olduğunu kaydetti.

Rum tarafının stratejik noktaların Türklerin kontrolünden çıkmasını istediğini belirten Talat, Türkiye’nin Kıbrıslı Türklere yaptığı eleştiri ve müdahalelerle Rumları öneri yapması konusunda cesaretlendirdiğini belirtti.

Mehmet Ali Talat, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Anastasiadis’in önerisi yeni değil”

Rumlar tarafından son görüşmeye, güven yaratıcı önlemlerin neden getirildiğini anlamadığını ifade eden Talat, şöyle konuştu:

“Anastasiadis’in yaptığı öneri yeni değil. Eski Rum lider Tasos Papadopolos döneminde yapılan öneriyi yeniden yaptılar. O dönem Kıbrıs Türklerini AB ile yakınlaştırmak için 259 milyon Euro’luk mali yardım tüzüğü ve Mağusa’dan Doğrudan Ticaret Tüzüğü hazırlandı. Papadopolos, Mağusa’dan ticareti konuşmak bile istemiyordu. Maraş ve Ercan’ın BM kontrolünde, Mağusa’nın ise AB kontrolünde açılması istendi. Kıbrıslı Türklerin de yer alacağı Lüksemburg’da kurulacak şirketin yönetiminde Mağusa Limanı’nın yönetilmesi istenmişti. Üzerinde tartışılabilir ancak yeri orası değil.”

Rum tarafının stratejik noktaların Türklerin kontrolünden çıkmasını istediğine değinen Talat,

“Türkiye, Kıbrıslı Türklere yaptığı eleştiri ve müdahalelerle Rumların öneri yapması konusunda kendilerini cesaretlendiriyor. Türkiye Rumlara yardımcı oluyor” şeklinde konuştu.

“Maraş’ın BM kontrolüne verilmesiyle sorun çözülmez”

Maraş’ın BM’ye devredilmesiyle sorunların çözülemeyeceğini aktaran Talat, “Geçmişte yapılan öneride Maraş açılırsa, ‘oraya AB polisi (Europol) bakacak’ dendi. Peki, mahkeme nasıl yargılayacaktı? Hangi mahkemede yargılanacaktı? Maraş’ta olanlar ‘Rum mahkemesinde yargılanacak’ dendi. Yanlıştı” ifadelerini kullandı.

“Maraş’ı önerdik kabul etmediler”

Brüksel’de yapılan görüşmelerde Rum tarafının hiçbir şeyi kabul etmediğini hatırlatan Talat, “Görüşmelerde, ‘Maraş’ı Rumlara iade edelim tüm izolasyonları kaldırın’ dedim. Rum temsilci Tasos Çonis, ‘Buraya intihara gelmedik’ dedi. Önerimden dolayı Türkiye’de eleştirildim. O dönemin Türkiye Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Bülent Ecevit, eleştirmiş, itiraz etmişti. Talat, o zamanki yöneticilerin üslubunda bir sorun bulunmadığını, kesinlikle o günkü üslubun bugünkü gibi kalp kırıcı olmadığını kaydetti.

“BM ‘hade yahu sen da’ demiştir”

Çözüm için ortak zemin bulma amacıyla yapılan toplantıda güven yaratıcı önlemlerin masaya getirilmesi hakkında konuşan Talat, “Öneriye BM de ‘hade yahu sen da’ demiştir. Yeri burası değildi. ‘Gelin görüşelim’ diyerek foyasını ortaya çıkarabilirlerdi. Eski bir önerinin ısıtılıp yeniden önümüze konulmasıdır” ifadelerini kullandı.

“Maskede bayrak bulunması yanlış”

Cumhurbaşkanı Ersin tatar’ın maskesinin üzerine KKTC bayrağı konulmasını doğru bulmadığını ifade eden Talat, “Kıbrıs’taki toplantılarda da makamlarda ya da araçlarda bayrak olmamalı. Denktaş ile benim dönemimde ara bölgedeki toplantılarda arabaya flama takılırdı ancak güneye geçtiğimizde tahrik olmasın diye takmazdık. Denktaş ile ben makamımızdaki görüşmelerde de bayrak bulundurmazdık. Rahmetli Denktaş da ben de bayrak üstünden gönderme yapmadık” dedi.

“Türkiye, adaların kıta sahanlığı olmaz diye iddia ediyor”

Eğer iki devlet temelinde çözüm olacaksa, KKTC’nin denizde hak iddia edeceği bölgenin kuzey olduğunu anlatan Talat, “Hidrokarbonlar da güneydedir. ‘Mavi Vatan Projesi’ne tam terstir. Türkiye, ‘adaların kıta sahanlığı olmaz’ diye iddia ediyor. Bu iddia kabul edilmedi ancak uluslararası deniz hukuku anlaşmasına göre muhatapların görüşmesiyle sorun çözülebilir. Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımadığı için görüşme yapmaz. Çözüm olmadan masaya oturmaz. KKTC adına da konuşma olmaz” ifadelerini kullandı.

“İngiltere konusunda en iyi tespiti Ertuğruloğlu yaptı”

İngiltere’nin, Türk tarafının taleplerini cilalama yapabilir diye bir düşünceye kapıldığından bahseden Talat, “İskoçya nasıl FİFA’da üyedir, ‘Kıbrıs Türk devleti de üye olsun, egemenlik göstergesi olsun’ deniliyor. Türk kontrolünde ayrı FIR hattı olsun diye öneriler, ‘İngiltere KKTC’yi tanıyacak’ gibi algılandı. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruoğlu, İngiltere’yle ilgili en iyi tespiti yaptı; ‘İngiltere, böyle bir şey yapmaz ona bunu yaptırmazlar’ dedi. İngiltere, garantör ülke olarak KKTC’yi tanıyamaz. Türkiye’ye de ‘sen de garantörsün tanıyamazsın’ diyebilir” şeklinde konuştu.

“Diplomasi ve lobicilik yapılmalıydı”

Anastasiadis’in Crans Montana ve Mont Pelerin’de görüşme masasını devirdikten sonra Türk tarafının uluslararası bir kampanya başlatması gerektiğine dikkat çeken Talat, “Türk tarafını, ‘3 sene oturdunuz ve bir şey yapmadınız’ diye eleştirdim. Anastasiadis, parametrelerin dışında çıktı diye dünyayı ayağa kaldırmanız lazımdı. Diplomasi ve lobicilik yapılmalıydı. Rum tarafını zora sokmak yerine işlerini kolaylaştıran bir siyaset yapıldı ve imkan verildi” dedi.

“Sağlık ve ekonomi beraber götürülmeliydi”

Dünyayı etkileyen koronavirüs salgını hakkında da konuşan Talat, “Salgınla ilgili tedbir alındığında ‘ekonomi nerede?’ dedim. ‘Önce sağlık’ dendi. Dünya, ekonomik tedbir almadan sağlık tedbiri almadı. Yerel vaka görülmeden her tarafı kapadık. Kapanıp açılmaların etkileri ağır oluyor. Sağlık Bakanlığı ile diyalog içinde olunmalı, ona göre tedbirler alınmalıydı. Hükümet, sağlık ve ekonomi alanında gereğini yapmıyor. Parası olmayabilir ancak adil davranmalıdır. Hiç olmadığı kadar ülkede açlık ve işsizlik var” diye konuştu.

Bu habere tepkiniz:



05/05/2021 14:54