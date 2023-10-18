Talat'tan Sert İsrail Eleştirisi: ''İnsanlık Suçu''

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18/10/2023

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Talat'tan Sert İsrail Eleştirisi: ''İnsanlık Suçu''

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, İsrail'in vahşi hastane saldırısını sert bir dille kınadı. Mehmet Ali Talat, açıklamasında bu eylemi "insanlık suçu" olarak nitelendirdi.

Mehmet Ali Talat, açıklamasında "İsrail'in vahşi hastane saldırısını şiddetle kınıyorum.Bu insanlık suçunun ortakları başta terör örgütü ve terörist yaratan ABD, hiçbir koşul koymadan İsrail'i destekleyen devletler ve liderlerdir.Filistin'i destekleyen eylemleri bile yasaklayarak demokrasiyi katleden Avrupa'dır."ifadelerini kullandı.

18/10/2023 09:50
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TAGS: mehmet ali talat
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