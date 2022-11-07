Talep düştü, Apple Iphone üretimini azalttı

Apple'ın iPhone 14'ü, azalan tüketici harcamalarından zarar gördü. Şirket, yeni telefon üretim sayısını 3 milyon birim azaltma kararı aldı.

Akıllı telefon devi Apple, dünya genelinde düşüş görülen tüketici harcamaları nedeniyle üretim planlarını revize etti.

Bloomberg News'te yer alan habere göre, Apple Inc, bu yıl başlangıçta beklenenden en az 3 milyon daha az iPhone 14 üretmeyi planlıyor.

Şirkete yakın kaynaklar ve tedarikçiler, 90 milyon üretim hedefiyle başlayan planın, 87 milyon veya daha aza düşürüldüğünü açıkladı.

Kararın nedenleri arasında, tüketicilerin daha ucuz modelleri tercih etmesi, talep azalması ve iPhone montaj sahasına ev sahipliği yapan Zhengzhou gibi yerlerde koronavirüs karantinası ve tedarik sorunları olması gösterildi.

ABD'li finans hizmetleri şirketi Jefferies analizine göre iPhone 14 ve Plus satışları piyasaya sürüldüklerinden bu yana hızla düştü ve Çin'deki yavaşlama derinleşiyor.

Apple, talepte beklenen artışın gerçekleşememesi üzerine bu yıl yeni iPhone'larının üretimini artırma planlarını daha önce iptal etmişti .

Japonya'da menkul kıymetler firması olan SMBC Nikko'nun analistleri, Apple'ın 2022 üretimi için genel tahminlerini 91 milyon adetten 85 milyon yeni iPhone'a indirdi.

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07/11/2022 08:53