Talep edilen belgeler CTP’ye veriliyor

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07/07/2022

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Talep edilen belgeler CTP’ye veriliyor

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP’li milletvekilleri, Başbakan Ünal Üstel ve hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Genel Başkanı Erhan Arıklı ile görüştü.

CTP’den alınan bilgiye göre, Başbakanlık’ta yer alan görüşmede, Başbakan Üstel, Kıb-Tek’in akaryakıt ihaleleri konusunda talep edilen belgelerin CTP heyetine verileceğini belirtti.

CTP’nin belgelerin alınmasının ardından Başbakanlık önünde basın açıklaması yapacağı bildirildi.

07/07/2022 12:55
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TAGS: ctp, belge
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