Talep edilen konular hakkında adım atılmazsa sert eylemler kapıda!

KT Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu ve belediye başkanlarının Başbakan Ersan Saner ile gerçekleştirdiği görüşme sona erdi. Çıkışta açıklama yapan K. T. Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu üyesi, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü görüşmenin iyi geçtiğini belirtti. Güngördü emekli belediye başkanlarının maaşlarının Maliye Bakanlığı tarafından ödenmeye devam edeceğini belirtti. Güngördü, 51-95 sayılı Belediyeler Yasası için de ivedilik verildiğini ve Cuma günü görüşülmeye başlanacağını söyledi. Bu konuda bütün siyasi partilerden destek beklediklerini beklediklerini vurguladı. Belediyelere Covid 19 desteğinin verilmesi konusunda da ısrarlı olduklarını ifade ettiklerini anlatan Güngördü, Başbakan'ın konunun yeniden görüşüleceğini belirttiğini, 15 Haziran'da yeniden biraraya geleceklerini söyledi. Güngördü, eğer bu konuda olumlu bir adım atılmazsa belediyeler olarak eylem yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: Belediyeler Birliği

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26/05/2021 16:53