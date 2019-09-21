Talia Tosun için donör çağrısı yapıldı

İngiltere doğumlu Edmonton 24 yaşındaki Talia Tosun için acil kök hücre nakline ihtiyacı olduğu bildirildi.

Kıbrıs kökenli Taila’nın mümkün olan kemik iliği eşleşmesinin aynı etnik kökene sahip insanlarda bulunması büyük bir ihtimal olarak görülüyor.

İngiltere’de yaşayan 16-30 yaş arasındaki Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum ve ya Orta Doğu kökenli kişilere donör olmaları için çağrı​ yapıldı

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21/09/2019 14:28