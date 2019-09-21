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Talia Tosun için donör çağrısı yapıldı

Mayıs ayında bir tür kan kanseri olan Akut Lenfositik Lösemi teşhisi konan Talia Tosun için acil “donör olun” çağrısı yapıldı.

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21/09/2019

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Talia Tosun için donör çağrısı yapıldı

İngiltere doğumlu  Edmonton 24 yaşındaki Talia Tosun için acil kök hücre nakline ihtiyacı olduğu bildirildi.

Kıbrıs kökenli Taila’nın mümkün olan kemik iliği eşleşmesinin aynı etnik kökene sahip insanlarda bulunması büyük bir ihtimal olarak görülüyor.

İngiltere’de yaşayan 16-30 yaş arasındaki Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum ve ya Orta Doğu kökenli kişilere  donör olmaları için çağrı​ yapıldı

Detaylı bilgi için tıklayınız...

 

21/09/2019 14:28

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TAGS: Akut Lenfositik Lösemi, donör, haber, kıbrıs
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